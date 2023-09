Non pagano al ristorante, il titolare: “Fateci bella recensione: si mangia bene ed è gratis”

(Adnkronos) – Non pagano il conto al ristorante e scappano, ma il titolare del locale di Terni l’ha presa con ironia. “Doveva capitare prima o poi, e infatti è successo in una fresca sera di fine estate, quando tre turisti italiani scrocconi si sono allontanati alla chetichella, approfittando della confusione, senza pagare il conto” si legge in un post della loro pagina ‘Antica Macelleria Pucci’ su Facebook. “Quelli del tavolo 17 ci hanno tirato un bel pacco da 130 euro e lasciato un selfie delle loro gesta. Confidiamo tuttavia in una recensione riparatrice a cinque stelle tipo ‘si mangia molto bene e non si spende niente’ o anche ‘rapporto qualità/prezzo eccellente'”.