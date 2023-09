MotoGp Barcellona, Espargaro leader nelle prove libere

(Adnkronos) – Aleix Espargaro si conferma il più veloce nelle seconde prove libere MotoGp del Gp di Barcellona 2023. Lo spagnolo, in sella alla Aprila, nelle FP2 gira in 1’38”686 precedendo il connazionale Maverick Vinales (1’39”048) e la Ducati di Pecco Bagnaia (1’39”061), che chiude la giornata con il terzo crono dopo il quinto tempo registrato in mattinata. Quarto Johann Zarco su Ducati, seguito dalla Ktm di Brad Binder. Settima piazza per Marco Bezzecchi alle spalle di Alex Marquez in un filotto Ducati che prosegue all’ottavo, nono e decimo posto con Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini e Jorge Martin.