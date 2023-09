Morto a 68 Jack Sonni, chitarrista dei Dire Straits

(Adnkronos) – Morto a 68 anni Jack Sonni, chitarrista dei Dire Straits. A dare la notizia è la stessa band. “Un triste addio al nostro vecchio amico Jack Sonni, che ho conosciuto mentre lavorava al Rudy’s Music Stop sulla 48th St – si legge nel post – Jack era un vero appassionato di chitarra che amava suonare, suonare e parlare con chitarre e amplificatori tutto il giorno”, scrive sul proprio profilo Mark Knopfler, il fondatore nel 1977 del gruppo britannico insieme al fratello David, a John Illsley e a Pick Withers.

“Si è unito a noi in tournée durante l’era dei Brothers in Arms e subito si è ambientato bene. Jack ha stretto amicizia ovunque andasse e mancherà ai suoi numerosi amici in tutto il mondo. I nostri pensieri sono con la sua famiglia in questo momento”, aggiunge Knopfler. Nella biografia del suo sito web, ha adottato il soprannome di “l’altro chitarrista”.

Nel 1978, mentre lavorava in un negozio di musica, Sonni aveva incontrato David e Mark Knopfler, con i quali poi aveva stretto amicizia. Dopo aver collaborato con i Dire Straits per disco e tour, il musicista statunitense aveva poi lavorato con aziende produttrici di strumenti e accessori musicali e, in seguito, aveva anche intrapreso la carriera di scrittore. Negli ultimi anni era tornato a suonare con la band.

Nella biografia del suo sito web ha adottato il soprannome di “l’altro chitarrista”.