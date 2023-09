Monica Setta, il 16 settembre torna Uno mattina in famiglia: le foto del backstage con Convertini e Muccitelli

La nuova edizione di Uno mattina in famiglia torna in diretta su Rai 1 sabato 16 settembre e al timone con Monica Setta e Ingrid Muccitelli ci sarà per la prima volta Beppe Convertini.

Oggi shooting day per il nuovo trio di conduttori al Circolo rai di Roma dove il produttore daniela zefferi ha riunito la squadra del programma con trucco e parrucco.

Tra le novità della edizione 2023/2024 il raddoppio delle due giovani ragazze della generazione Z, Maria dal Monte e Veronica del Bosco, il debutto di Costanza di Quattro e le conferme di Costantino D’Orazio, Giovanni Terzi e Stefano Pieri.