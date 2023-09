Meteo, torna il caldo sull’Italia: picco tra oggi e domani, le previsioni

(Adnkronos) – L’estate? Non è ancora finita. Le previsioni meteo parlano infatti di un ritorno del caldo africano sull’Italia, con il picco che si raggiungerà tra la giornata di oggi 3 settembre e quella di domani. Un “ennesimo promontorio di matrice africana” con “temperature che torneranno a salire di qualche grado sopra la media stagionale”, spiegano gli esperti de ilMeteo.it, che parlano di aree interne della Sardegna, “dove si potranno registrare valori prossimi alla soglia dei 40°C”. Il caldo, dicono ancora, “si farà sentire comunque anche sul resto del Paese, ma con valori decisamente più distanti dalla soglia dei 40°C. Al Centro infatti si toccheranno picchi prossimi ai 32/34°C mentre al Nord le colonnine di mercurio rimarranno attestate attorno ai 30/31°C”.

Ma il caldo africano subirà una frenata “quanto meno temporanea”, avvertono: “La ragione – spiega ancora ilMeteo.it, andrà ricercata nella presenza di un vortice ciclonico che tra martedì 5 e mercoledì 6 dalla Grecia si muoverà in direzione del Mar Ionio”. Da questa posizione, continuano, “riuscirà ad influenzare negativamente il meteo sulle regioni meridionali attivando inoltre un richiamo d’aria più fresca dai quadranti orientali verso tutto il nostro Paese. Assisteremo così ad un rinforzo generale dei venti di Grecale che costringeranno il caldo africano ad attenuarsi un po’, quanto meno sulle regioni più esposte a questi venti. Con tutta probabilità il grande caldo riuscirà poi a riprendersi entro il fine settimana quando l’azione del vortice mediterraneo andrà via via esaurendosi”, concludono.