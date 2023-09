Mariana D’Amico (Patrimoni Real Estate): “Portali online, social e tv: l’importanza della comunicazione nel settore immobiliare”

(Adnkronos) – L’agente immobiliare, che opera a Milano e in Sardegna, utilizza i propri profili per dare consigli e presentare abitazioni

Milano, 4 settembre 2023. I prezzi degli immobili sono molto alti, un’offerta tutto sommato limitata e un mercato sempre più ricco ma complesso da interpretare rendono particolarmente impegnativa la missione di chi decide di acquistare casa a Milano. Farlo in autonomia, alla luce delle cifre altissime da gestire e di una legislazione in continuo aggiornamento, rischia di essere pericoloso, ma affidarsi ad un agente immobiliare può non essere sufficiente: è fondamentale scegliere il professionista giusto.

“Il mercato immobiliare è in continuo cambiamento, gli strumenti che tutti conoscono come i portali web o le visite standard negli appartamenti, oggi non sono più sufficienti per poter lavorare con successo – spiega Mariana D’Amico, titolare della sua agenzia, Patrimoni Real Estate, partner della società Place Real Estate, agenzia immobiliare che opera da oltre 15 anni a Milano e in Sardegna, e tra i protagonisti della trasmissione Casa a prima vista, in onda su Real Time – È fondamentale utilizzare in modo proficuo tutti gli strumenti e le possibilità messi a disposizione dall’evoluzione tecnologica e mediatica”.

Se l’uso dei portali online per proporre le abitazioni è una pratica ormai consolidata per le agenzie, che investono per ingaggiare fotografi e altri professionisti per valorizzare al massimo gli immobili da proporre attraverso le immagini, il boom nell’utilizzo dei social network e la svolta tecnologica imposta dalla pandemia a diversi aspetti della vita quotidiana hanno dato vita a una vera rivoluzione del mestiere di agente immobiliare. “La presenza sui social, in radio e in televisione è fondamentale così come la promozione degli immobili sulle piattaforme” spiega l’agente, che sui propri profili fornisce consigli sul giusto modo di gestire una pratica, su come valorizzare le case da proporre a eventuali acquirenti e su come individuare le caratteristiche capaci di fare la differenza.

“È importante che chi deve vendere o acquistare una casa senta di potersi fidare completamente del proprio agente e che abbia la consapevolezza di rapportarsi con un professionista competente e preparato” aggiunge D’Amico, sottolineando come il contributo di un’agenzia specializzata sia fondamentale anche per portare a termine le trattative in tempi utili. Aspetto, questo, non secondario, visto che “un immobile che resta sul mercato troppo a lungo- spiega – si svaluta rapidamente: dopo sei mesi per venderlo bisogna ridurre il prezzo del 10%, dopo un anno è necessario scendere almeno del 20%, senza considerare che durante la trattativa l’acquirente potrebbe chiedere uno sconto ulteriore”.

Contatti: https://placerealestate.it/