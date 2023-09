Manuela Moreno: “‘Filorosso’ si allunga, domani speciale in diretta da Caivano”

(Adnkronos) – “E’ una scommessa vinta”. Manuela Moreno non nasconde la soddisfazione nel tracciare il bilancio del ‘test’ estivo di ‘Filorosso’ su Rai3, andato così bene che il programma si allungherà fino al 19 settembre e forse anche più avanti. Un dato su tutti: 6 volte su 8 ha superato la concorrenza del rodatissimo ‘In onda’ su La7.

“Una bella soddisfazione”, per la giornalista conduttrice, fino all’estate volto del ‘Tg2 Post’. Superato l’esame di Telekabul? “Non parlerei di Telekabul. Ma non era scontato che ‘Filorosso’ facesse breccia su Rai3, condotto da una giornalista che non era mai affacciata sulla terza rete e che è un volto così legato a Rai2 e al Tg2. Questo risultato dimostra che ormai è il prodotto ad essere al centro e la Rai deve essere protagonista al di là dei protagonismi. Stanno cadendo gli steccati di un tempo. Ormai il singolo spettatore si costruisce il proprio palinsesto passando da una rete all’altra e da una piattaforma di streaming ad un tablet. Che è poi l’ottica in cui anche la Rai ha deciso di organizzarsi in direzioni di genere orizzontali superando il sistema delle singole reti come microcosmi a se stanti”.

Domani ‘Filorosso’ andrà in onda in diretta da Caivano per una puntata speciale. La location scelta è la facciata della scuola superiore Morano. “Abbiamo accolto l’invito della popolazione e di Don Maurizio Patriciello a non spegnere i riflettori sul Parco Verde”, dice la conduttrice. Che domani si troverà a fronteggiare, oltre al programma concorrente di La7, anche l’esordio di Bianca Berlinguer su Rete4 con ‘E’ sempre Cartabianca’. “Non posso negare che mi fa una certa impressione. Questa è stata casa sua per moltissimi anni, un po’ di effetto me lo fa. Con Bianca ci eravamo incontrate al trucco dopo l’annuncio di ‘Filorosso’ e io le avevo promesso che avremmo fatto di tutto per riconsegnarle la prima serata del martedì con gli stessi spettatori. Ora ci troveremo ad andare in onda in concorrenza. Le faccio un grande ‘in bocca al lupo’”, conclude Moreno.