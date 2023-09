Luciano Spalletti: Il Nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di Calcio Italiana

A breve distanza dal ritorno in campo della Nazionale di calcio italiana, un nuovo capitolo si apre con la terza partita di qualificazione a Euro2024. Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, è giunto il momento di accogliere ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico: Luciano Spalletti. Sabato 2 settembre, alle 11.00, nel quartier generale degli Azzurri a Coverciano, e in diretta su Rai 2, si terrà la presentazione di Spalletti alla stampa e al pubblico.

Luciano Spalletti: Il Debutto da Selezionatore Nazionale:

Il nome di Luciano Spalletti è ormai associato a una vasta esperienza nel mondo calcistico. Questo sabato segnerà il suo debutto ufficiale come Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Con il doppio impegno verso l’Europeo del prossimo anno in Germania, il debutto di Spalletti sulla panchina azzurra sarà uno dei momenti più attesi nella stagione calcistica. La prima sfida che lo attende sarà contro l’Ucraina, martedì 12 settembre, presso lo storico stadio San Siro.

Rinnovo della Partnership Rai e FIGC:

Non solo l’arrivo di un nuovo CT, ma anche l’annuncio di una partnership rinnovata. Durante la presentazione di Spalletti, sarà l’occasione per ufficializzare il rinnovo della collaborazione tra la Rai e la FIGC. Questa partnership prevede momenti di grande interesse per gli appassionati del calcio. Da settembre a dicembre, i canali Rai trasmetteranno in esclusiva sei partite della Nations League della Nazionale femminile. Le Azzurre condivideranno il campo con Spagna, Svezia e Svizzera nel Gruppo 4, e il loro esordio è fissato per venerdì 22 settembre.

Azzurrini in Corsa per l’Europeo 2025 Under 21:

L’impegno calcistico non si ferma alla Nazionale maggiore. Anche gli Azzurrini sono pronti per lasciare il segno. Le tre gare di qualificazione dell’Europeo 2025 Under 21 rappresentano una sfida emozionante per i giovani talenti italiani. La prima di queste sfide si terrà in Lettonia l’8 settembre, e rappresenterà l’inizio di un percorso che mira alla gloria continentale.

La collaborazione tra Rai e FIGC non si limita alle sfide principali. Una selezione accurata di impegni internazionali delle selezioni giovanili e di quella di futsal sarà trasmessa per permettere ai tifosi di seguire da vicino i futuri campioni. Questa iniziativa contribuirà a diffondere l’entusiasmo per il calcio a tutti i livelli.