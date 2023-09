Esplorando la Bellezza della Riviera di Ulisse a Lineablu: Da Gaeta al Circeo

La Riviera di Ulisse si svela in tutta la sua magnificenza lungo il litorale che si estende da Gaeta al Circeo. Questo affascinante itinerario diventa protagonista dell’ultima puntata di “Lineablu“, in programma sabato 2 settembre alle 14.00 su Rai 1 e su Rai Italia. Attraverso gli occhi curiosi di Donatella Bianchi, ci immergeremo nell’antico fascino di questa costa, ricca di storia e avvolta da miti, leggende, e racconti epici.

Alla Scoperta dei Tesori Storici: Tempio di Giove Anxur a Terracina

Tra le gemme storiche della Riviera di Ulisse, il maestoso tempio di Giove Anxur a Terracina risplende come un faro di antica grandezza. Donatella Bianchi ci condurrà in un viaggio nel tempo, svelando i segreti custoditi da questo antico santuario. La sua maestosità testimonia la profonda devozione dei tempi passati e ci invita a riflettere sul legame indissolubile tra l’uomo e il mare.

Navigando tra Baie e Scogliere: Il Percorso di Ulisse

Come Ulisse nell’Odissea, attraverseremo baie incantate e scogliere affascinanti lungo il nostro itinerario. La navigazione tra questi luoghi rappresenta un omaggio al coraggio dei marinai di un tempo, che affrontavano le onde con destrezza e passione. Il nostro viaggio sarà un omaggio a questa tradizione millenaria, in cui storia e mare si fondono in un abbraccio eterno.

Cuore di Pesca e Navigazione: Terracina e Gaeta

La storia di Terracina e Gaeta è intrecciata indissolubilmente con il mare, la pesca, e la navigazione. Attraverso gli occhi di Donatella Bianchi, incontreremo i pescatori di Terracina che affrontano le sfide legate al porto. Assisteremo all’emozionante asta del pesce, un rituale che collega il passato al presente in un’intreccio di tradizione e modernità. A Gaeta, l’attenzione si rivolgerà all’itticoltura, una preziosa attività economica che porta il frutto del mare sulle nostre tavole.

Rifugi di Storia e Magia: La Villa di Tiberio a Sperlonga

La Villa di Tiberio a Sperlonga si erge come una testimonianza tangibile della grandezza dell’antica Roma. Attraverso le parole appassionate di Fabio Gallo, esploreremo questo luogo intriso di storia, dove le pietre raccontano ancora oggi storie di potere e bellezza. La villa ci trasporterà indietro nel tempo, offrendo una finestra privilegiata sulla vita dei tempi passati.

Incontro con la Sirena del Circeo e l’Eroina di Sabaudia

I miti e le leggende tornano in vita nell’incontro con un’apneista dalla grazia ineguagliabile, una moderna incarnazione della sirena. Le acque del Circeo sono lo sfondo perfetto per questa figura misteriosa e affascinante. Da qui, ci sposteremo sulla spiaggia di Sabaudia, dove giovani bagnini diventano veri eroi, vigilando sulle acque e garantendo la sicurezza di tutti coloro che cercano refrigerio nelle onde.

Esplorando la Natura Selvaggia: Selva e Laghi Costieri del Circeo

La bellezza della Riviera di Ulisse non si esaurisce solo lungo la costa, ma si estende anche nell’entroterra selvaggio del Circeo. Valentina Bisti ci guiderà alla scoperta di due preziose specie animali che hanno recentemente fatto ingresso in queste zone. Il granchio blu e il lupo appenninico sono simboli di una natura rigogliosa e di un ecosistema che merita di essere preservato e ammirato.

In conclusione, la Riviera di Ulisse si rivela come un tesoro di storia, bellezza naturale e miti avvincenti. Attraverso le prospettive uniche di Donatella Bianchi, Fabio Gallo e Valentina Bisti, “Lineablu” ci regalerà un viaggio emozionante e istruttivo alla scoperta di questo straordinario tratto di costa.