A Linea Verde Estate le Meraviglie dell’Abruzzo: Da Teramo a Ortona, Tra Storia, Gusto e Tradizioni”

Nell’incantevole scenario dell’Abruzzo, “Linea Verde Estate” offre un viaggio indimenticabile alla scoperta di terre intrise di storia, sapori autentici e tradizioni uniche. Domenica 3 settembre, alle 12.20, sintonizzatevi su Rai 1 e Rai Italia per seguire Angela Rafanelli e Peppone Calabrese nell’esplorazione delle affascinanti coste abruzzesi.

Teramo: Tra Vestigia Romane e Sapori Locali

Il percorso inizia a Teramo, la “porta” delle montagne d’Abruzzo. Le vestigia romane, il borgo medievale, il rinascimento e l’urbanizzazione dell’Ottocento si dipanano attraverso le vie della città. Scoprirete la storia millenaria di Teramo, una città che ha visto l’evolversi di diverse epoche.

Ma non è tutto: nell’incantevole parco della villa comunale, lo chef Marco Cozzi svelerà i segreti per creare un delizioso timballo di scrippelle, un piatto che unisce tradizione e creatività culinaria.

Torano Nuovo: Tra Allevamento e Tradizioni

A Torano Nuovo, un pittoresco borgo affacciato sul fiume Tronto, i fratelli Giustino ed Enrico condivideranno le loro esperienze nell’allevamento del maiale nero d’Appennino allo stato brado o semibrado. Un’occasione per conoscere le tradizioni rurali e scoprire come la natura circostante influenzi la qualità dei prodotti locali.

Acquasanta: Storia, Benessere e Riscatto

Il viaggio prosegue ad Acquasanta, dove antiche passerelle e ponti romani conducono a una sorprendente scoperta: la grotta sudatoria, abbandonata per oltre tre decenni, è al centro di un processo di rinascita termale. Un’opportunità per apprezzare il valore della storia e del benessere in una delle zone colpite dal terremoto che ha colpito il Centro Italia.

Eccellenza Vitivinicola e Rara Fortificazione Medioevale

Una tappa speciale svelerà la storia di Emidio Pepe, un’azienda vitivinicola a conduzione familiare che ha trasformato il lavoro nei vigneti in una scelta di vita e sviluppo. Poi, a Acquasanta Terme, il misterioso Castel di Luco si erge come un monumento intatto di architettura medioevale, affascinando con la sua maestosità.

Alba Adriatica: Tradizioni di Mare e Pesca con la Sciabica

L’atmosfera marina di Alba Adriatica rivive attraverso una suggestiva rievocazione: la pesca con la sciabica. Una rete lanciata in mare e recuperata come una partita di tiro alla fune, coinvolgendo due squadre di pescatori. Una dimostrazione di abilità e passione per una tradizione antica legata al mare.

Ortona: Alla Scoperta della Spirulina

Il viaggio raggiunge il suo culmine ad Ortona, dove l’attenzione si concentra sulla coltivazione controllata della Spirulina. Questa microalga azzurra, ricca di proteine, amminoacidi essenziali e lipidi, offre un’opportunità di esplorare nuove frontiere nella produzione alimentare sostenibile.

Preparatevi a immergervi nell’incanto dell’Abruzzo, dove storia, gusto e tradizioni si fondono in un’esperienza unica. Non perdete “Linea Verde Estate”, domenica 3 settembre, alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia, e lasciatevi trasportare in un viaggio alla scoperta delle meraviglie di questa regione affascinante.