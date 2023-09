Le stelle di Edera Artistica Ravenna tornano a volteggiare su Icaro TV e si ritrovano a Mirabilandia

(Adnkronos) –

Dal 4 ottobre parte la seconda stagione di “Volteggian le Stelle”, il format televisivo dedicato alla ginnastica artistica



Ravenna, 4 settembre 2023 – Tutto pronto per la seconda stagione di “Volteggian le Stelle – ginnaste per un sogno”, format televisivo di Icaro TV ideato e diretto da Francesco Gullo che racconta il percorso artistico-sportivo delle ginnaste di Edera Artistica Ravenna.

Forte del successo di audience dello scorso anno con un milione di telespettatori per un totale di 17 puntate, a partire dal 4 ottobre 2023 torna il programma dedicato alla ginnastica artistica, con tanta musica e alcune novità.

Alle quattro protagoniste della prima edizione – Nicole Simoni, Emma Belogi, Elisabetta Benini e Camilla Riva – si aggiungono quest’anno Serena Randi e Rebecca Dell’Aquila. A seguirle come sempre ci sarà l’allenatrice e responsabile tecnica Simona Andrini oltre ovviamente allo staff di Edera Artistica Ravenna, a partire dal presidente Rino De Santis.

Visti i risultati della prima stagione, Icaro TV ha deciso di ospitare nuovamente il programma, confermando la cadenza bisettimanale del format, il mercoledì sera alle 21.30. Roberto Bonfantini, direttore sport dell’emittente, ha moderato la presentazione che si è svolta al Parco di Mirabilandia nuovo partner del format che si aggiunge a quelli confermatissimi della prima stagione.

“Vogliamo ripetere l’esperienza positiva dello scorso anno – ha spiegato durante la presentazione Francesco Gullo – offrendo ai telespettatori un tributo alla ginnastica artistica attraverso l’esperienza di queste splendide ragazze. Torniamo a raccontare la sana passione di una disciplina che si colloca tra lo sport e l’arte. Abbiamo pensato a Mirabilandia come luogo di ritrovo delle ragazze e quindi come prima puntata del format. Torneremo nel Parco anche durante il periodo di Halloween in una curiosa caratterizzazione della location e contiamo anche di chiudere la stagione tra gli amici di Mirabilandia”.

“Sono molto contenta del successo della prima serie di “Volteggian le Stelle” – ha concluso Simona Andrini – perché ci ha dato la possibilità di far vedere gli enormi sacrifici che ogni giorno fanno tutte queste piccole ginnaste che hanno un grande sogno, il grande lavoro degli istruttori, l’impegno delle società e il sostegno e supporto costante delle famiglie. Quest’anno si sono aggiunte al progetto altre due allieve e stessa cosa dovrebbe accadere tutti gli anni in quanto l’obiettivo primario è quello di far crescere il vivaio dell’ Edera Ravenna e contemporaneamente cercheremo di crescere nella categoria junior senior”.

“Siamo molto felici di ospitare “Volteggian le Stelle” – ha commentato Riccardo Capo, direttore generale del Parco di Mirabilandia – perché il pubblico del programma è anche il nostro pubblico, un target giovane che ama spettacolo e divertimento di qualità. Le ragazze di Edera Artistica lo realizzano con il loro talento accompagnato dalla grande scuola che le accompagna, noi lo organizziamo attraverso le attrazioni e i tanti spettacoli nei quali talento e creatività non mancano mai. Le ginnaste saranno nostre gradite ospiti in momenti diversi della stagione e aggiungeranno un ingrediente speciale alla stagione in corso”.

Per ulteriori informazioni: icaroplay.it