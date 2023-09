F1 Monza 2023, Sainz in pole con la Ferrari davanti a Verstappen e Leclerc

(Adnkronos) –

Carlos Sainz conquista oggi, sabato 2 settembre, la pole position nel Gp d’Italia a Monza. Lo spagnolo, al volante della Ferrari, gira in 1’20″294 precedendo di un soffio l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’20″307) e il compagno di scuderia, il monegasco Charles Leclerc (1’20″361). Quarto tempo per l’inglese della Mercedes George Russell, che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez e l’inglese della Williams Alexander Albon. Completano la top ten le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e dell’inglese Lando Norris, settimo e nono, con l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton ottavo e lo spagnolo Fernando Alonso decimo con l’Aston Martin.

“Darò il massimo per mantenere la prima posizione, anche se l’obiettivo resta comunque il podio” ha commentato Carlos Sainz dopo la pole. “E’ stata una qualifica molto intensa, specialmente nel Q3 -aggiunge lo spagnolo della Ferrari-. All’ultimo giro sapevo di avere del margine per ottenere la pole, alla fine è andata come volevo. Appena ho tagliato il traguardo ho avuto la pelle d’oca, salutando i tifosi che sono stati davvero fantastici nel darci il loro sostegno. L’obiettivo è il podio, darò tutto per partire bene e mantenere la prima posizione, cercando di tenere lontano Verstappen”.

“L’obiettivo resta comunque la vittoria domani, il secondo posto in griglia è comunque un buon risultato” ha detto il pilota Red Bull Max Verstappen. “Abbiamo ottenuto dei buoni miglioramenti rispetto alle libere -aggiunge il campione del mondo in carica e leader iridato-. In ogni sessione di qualifica il gap era minimo, quindi il secondo posto è ok. Proverò a vincere, concentrandomi sulla gara davanti ad un pubblico bello da vedere”.

“Sono un pochino deluso, volevo essere primo ma vedere che c’è Carlos al primo posto è grandioso per la Ferrari. Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato di più nelle libere ma in qualifica sono riuscito a mettere tutto insieme. Nel Q3 purtroppo non ho avuto la scia e questo ci è costato almeno una posizione. Ma dobbiamo essere contenti” ha detto Charles Leclerc dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp d’Italia. “Io non sorrido molto spesso quando sono terzo, però essere qui e avere tutto questo sostegno è una sensazione fantastica -aggiunge il 25enne monegasco della Ferrari-. Proveremo a fare la doppietta con Carlos, primo e secondo”.

“Questo risultato arriva dopo un lavoro positivo in qualifica, siamo stati molto competitivi a differenza di Zandvoort” dice il team principal della Ferrari Frederic Vasseur. “Una buona qualifica, arrivata dopo un buon venerdì e delle FP3 positive -aggiunge Vasseur-. La pole di Sainz e il terzo posto di Leclerc sono certamente una bella pietra miliare, ma non un successo vero e proprio che dovremmo cercare di conquistare in gara. La macchina è stata molto competitiva, con tante differenze rispetto a Zandvoort dove le caratteristiche della vettura non potevano essere esaltate da una conformazione di circuito molto diversa. Ovviamente puntiamo a migliorare ed essere competitivi su ogni tracciato, indipendentemente dalla sua conformazione. La scia è stata importante in qualifica, ma non fondamentale per il risultato raggiunto”.