Esclusivo Evento a Venezia: “Corti in Laguna” Rivela Emozionanti Opere Cinematografiche

Un’Eccezionale Tappa presso lo Spazio FEdS con la Quarta Edizione di una Straordinaria Rassegna di Cortometraggi

Nella splendida cornice del Lido di Venezia, un evento imperdibile sta per svolgersi: “Corti in Laguna”, la rassegna di cortometraggi che cattura cuori e menti, giunge alla sua quarta edizione. Sostenuta da personaggi di spicco come il press agent Giuseppe Zaccaria e la talentuosa produttrice Francesca Rettondini, l’evento si terrà presso il prestigioso Hotel Excelsior. Preparati a immergerti nell’arte cinematografica il 4 settembre, alle ore 13.45, presso lo spazio Ente dello Spettacolo.

Intriganti Opere d’Arte Cinematografica in Vetrina

La selezione accurata di una serie di cortometraggi ha portato alla luce tre gemme che saranno presentate con orgoglio durante l’evento. Ogni opera offre uno sguardo unico e coinvolgente nel mondo dell’arte cinematografica contemporanea. Ecco un’anteprima dei capolavori che ci aspettano:

“L’Amore forse”: Un’affascinante creazione firmata dalla sceneggiatrice e scrittrice Barbara Fabbroni, con la direzione di Matteo Marconi e Óscar Sánchez H. Quest’opera, con il talentuoso Massimiliano Buzzanca nel ruolo principale, cattura l’essenza stessa dell’amore.

“CIP o la virtù di restare in gioco”: Luigi Marmo si distingue come autore e regista di questa potente opera, interpretata da un cast eccezionale, tra cui Giampiero Schiano, Gianluca di Gennaro, Alessio Sica, Gigi Savoia e Yuliya Majarchuk. Promosso con il sostegno di SIUT e prodotto da FAN E UNITALIA, il cortometraggio tocca le corde dell’ambizione e della determinazione.

“Miss Agata”: Un coinvolgente capolavoro creato dalla penna di Anna Elena Pepe, portato sullo schermo grazie alla regia di Anna Elena Pepe e Sebastian Maulucci. Il cast stellare, tra cui Andrea Bosca, Chiara Sani e Yahaya Ceesay, dà vita a un’esperienza cinematografica indimenticabile.

Un’Esperienza Unica da Vivere

“Corti in Laguna” è molto più di una semplice rassegna di cortometraggi. È un’opportunità straordinaria per immergersi nell’arte e nella creatività dei talentuosi registi, sceneggiatori e attori italiani. Questo evento offre un’esperienza unica per apprezzare l’impatto emotivo e visivo che solo il cinema può offrire. Non perdere l’occasione di essere parte di questa celebrazione dell’arte cinematografica.

Partecipa e Lasciati Incantare

Preparati a lasciarti incantare da queste opere cinematografiche che affrontano temi universali con stile e profondità. Unisciti a noi il 4 settembre alle ore 13.45 presso lo spazio Ente dello Spettacolo all’Hotel Excelsior – Lido di Venezia. “Corti in Laguna” ti invita a condividere l’amore per il cinema e l’arte in un ambiente affascinante e ispiratore.

Non perdere l’opportunità di essere parte di questa esperienza unica. Segna questa data sul tuo calendario e preparati a immergerti in una giornata dedicata all’arte cinematografica. Ci vediamo a Venezia!