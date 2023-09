Eccellenze Italiane Onorano la Decima Edizione degli Starlight SPECIAL Award

Nella prestigiosa occasione della decima edizione degli Starlight International Cinema Award, l’attenzione si concentra su alcune tra le più straordinarie eccellenze italiane, protagoniste in diverse sfere, attraverso i rinomati Starlight SPECIAL Award.

L’evento speciale ha visto emergere i premiati per la loro straordinaria abilità, audacia e spessore professionale, portando in giro per il mondo il loro nome, la loro competenza e lo spirito italiano. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 5 settembre presso la FondaZione Ente dello Spettacolo all’interno dell’esclusivo Hotel Excelsior, a partire dalle 20:15.

La serata sarà guidata dalla brillante conduttrice, produttrice e stimata giornalista Katia Noventa, la cui carriera ha attraversato incontri con icone come Fidel Castro, Arafat e Dalai Lama.

Tra gli ospiti e i premiati di rilievo troviamo:

APEI , rappresentato da Iginio Massari, riconosciuto per la sua dedizione a promuovere e diffondere l’arte dolciaria Made in Italy in tutto il mondo.

Chantal Sciuto dello studio Sciuto, che ha trasformato la sua esperienza nello studio della pelle e nello sviluppo dermatologico nel marchio Studio Sciuto.

Art Flowers Gallery , celebre per gli allestimenti floreali, con particolare specializzazione in yacht di lusso, con sedi a Porto Cervo e Milano.

Marco Sanna , Visual Merchandising & Art Director nel mondo della moda, artefice della rivoluzione delle vetrine di brand che definiscono lo stile italiano contemporaneo.

Euroagrumi , una realtà internazionale che produce e distribuisce arance rosse di Sicilia IGP e fichi d'India dell'Etna DOP.

, una realtà internazionale che produce e distribuisce arance rosse di Sicilia IGP e fichi d’India dell’Etna DOP. Luca Sabatelli, celebre costumista del cinema e dello spettacolo italiano, icona degli anni ’80, noto per aver creato i costumi di oltre 70 film e aver contribuito a oltre 30 anni di televisione, spesso al fianco di Raffaella Carrà.

La serata prevede l’anteprima di due film in arrivo: “GOFFREDO… E L’ITALIA CHIAMO'” e “AMICI PER CASO”, oltre al suggestivo “OZYMANDIAS” che riflette sulla fragilità umana e la nostra connessione con il destino del pianeta.

Nel corso dell’aperitivo che scandisce l’evento, i presenti potranno gustare le PLATATINE, una nuova linea di Chips gourmet e salutari realizzate con materie prime esotiche di alta qualità, seguite dalla distribuzione di prodotti dell’azienda Rubenia, inclusa la prima pasta al mondo di platano.

La serata proseguirà con uno straordinario momento di moda proveniente da paesi dell’Est, simbolo di unità e costruzione di un futuro comune.

L’azienda MARCOCCIA Profumi omaggerà gli artisti presenti con profumi personalizzati, mentre gli ospiti riceveranno un ventaglio profumato con essenze esclusive.

Un momento sarà dedicato alla memoria della scrittrice Michela Murgia, scomparsa di recente, in onore delle aziende sarde premiate.

La serata vedrà anche la partecipazione gradita di CONFARTIGIANATO IMPRESE SICILIA, con l’alta sartoria e creazioni Made in Italy.

La cena di gala si svolgerà in uno degli splendidi saloni dell’Hotel Excelsior, con selezione di vini dalla cantina Domaine Moutard e i deliziosi dolci di Iginio Massari. Il trucco e l’hairstyling saranno curati dal team Make Up & hairstylist, sotto la guida di Donatella, un’icona nel mondo della bellezza.