bwin data center:Serie A, Napoli, Inter e Juventus sono date vincenti nella terza giornata. F1, a Monza Leclerc raccoglie il 50% delle preferenze. Moto GP,la Ducati di Bagnaia è la favorita sul Circuit de Barcelona

(Adnkronos) – Roma, 1° settembre 2023 –Si apre la terza giornata di Serie A che ha in programma sei anticipi, tra cui la sfida di questa sera alle 20:45 tra Roma e Milan. In questa apertura di campionato gli uomini di Pioli hanno collezionato due vittorie e si trovano cinque punti sopra i giallorossi. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 65% dei tifosi pronostica la vittoria dei rossoneri, mentre il 21% è convinto che saranno i padroni di casa ad avere la meglio. Il 14% auspica il pareggio tra le due compagini. Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente puntati:l’1-2 al 21%,l’1-3 al 18%, il 2-1 al 14% e il 2-2 al 7%. Il milanista Giroud potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 19% dei tifosi, seguito da Lukaku, appena arrivato nella Capitale, che colleziona il 17% delle preferenze. Per il match dell’Olimpico l’Over 2,5 è giocato al 89%.



Sabato alle 20:45 il Napoli ospiterà la Lazio. I campioni d’Italia in carica hanno conquistato due successi nelle prime due giornate, mentre i biancocelesti sono usciti sconfitti da entrambe le gare. Il 93% dei tifosi prevede una vittoria degli uomini di Rudi Garcia.Tra i risultati esatti spiccano il 3-1 al 27%, il 2-0 al 19% e il 2-1 al 16%. Il 46% è convinto che l’azzurro Osimhen sarà il primo marcatore dell’incontro. Per questo scontro i tifosi si aspettano molte reti, infatti, l’Over 2,5 è giocato al 93%.

Domenica alle 18:30si giocherà la sfida tra Inter e Fiorentina. I neroazzurri sono a quota sei punti e non hanno subito gol in queste prime partite, mentre i Viola hanno ottenuto una vittoria e un pareggio, giungendo a quota quattro punti. Il 91% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Inzaghi a vincere il match. Tra i risultati esatti emerge il 3-1 puntato al 21%, il 2-1(16%) e il 2-0 (13%).Tra i marcatori che potrebbero sbloccare il risultato c’è l’interista Lautaro Martinez al 38% delle scelte. Per questo incontro l’Over 2,5 è puntato al 92%.

La terza giornata si chiude domenica sera sul prato del Carlo Castellani, dove si giocherà lo scontro Empoli e Juventus. I padroni di casa hanno perso le prime due partite di questo campionato, mentre i bianconeri hanno registrato una vittoria e un pareggio. Gli appassionati pronosticano il successo degli uomini di Allegri al 97%. Queste sensazioni sono confermate dai risultati esatti maggiormente quotati:1-3 (23%), 1-2 (16%), 0-2 (15%), 0-3 (13%). Il bianconero Vlahovic potrebbe aprire le marcature secondo il 26% degli appassionati, seguito dal compagno di squadra Chiesa (18%). Per questa sfida l’Over 2,5 viene giocato all’90%.



Questo fine settimana si preannuncia interessante per gli appassionati di

motori con un doppio appuntamento. Tutto pronto per il Gran Premio d’Italia, quattordicesima tappa del campionato 2023 di

F1, che si correrà all’Autodromo Nazionale di Monza.Il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative: la Ferrari di Leclerc raccoglie il 50% delle preferenze, mentre il grande favorito Verstappen (Red Bull) segue con il 37% dei pronostici.



La MotoGP torna in pista con il Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento stagionale.Sul Circuit de Barcelona – Catalunya la Ducati di Pecco Bagnaia risulta favorita con il 34% delle

scelte, seguita da Bezzecchi (Ducati – Mooney VR46 Racing Team) e Martin (Ducati – Team Pramac), che collezionano rispettivamente il 15% e il 9%.



