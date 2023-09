Brescia, turista cade da barca in lago d’Iseo: dispersa

(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche, iniziate nella serata di ieri, di una turista tedesca di 20 anni scomparsa nelle acque del lago d’Iseo, all’altezza di Pisogne, in provincia di Brescia. I sommozzatori sono impegnati da ore nella ricerca del corpo che, dopo la caduta accidentale in acqua, forse dovuta a un’accelerazione improvvisa di chi era alla guida, non è più riemerso.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Breno, intervenuti sul posto, la giovane era con un gruppo di coetanei sulla barca, dove non sarebbe mancato l’alcol, quando un’amica avrebbe preso i comandi: l’accelerazione improvvisa avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla 20enne che era sulla prua dell’imbarcazione con a bordo otto persone.

L’amica, 23 anni, che insieme al gruppo ha chiamato i soccorsi, rischia di finire nei guai, ma in questo momento la priorità è trovare la giovane caduta in acqua.