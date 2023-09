Bft Burzoni a Emo Hannover 2023: “Insieme per un salto nel futuro della metalmeccanica”

(Adnkronos) – Alla fiera, in programma dal 18 al 23 settembre, l’azienda piacentina presenterà le nuove frese in metallo duro integrale

Piacenza, 4 settembre 2023. Si avvicina l’appuntamento con Emo 2023, la manifestazione promossa dall’Associazione europea delle industrie della macchina utensile (Cecimo) e organizzata da Verein Deutscher Werkzeugmaschinenhersteller (VDW), l’associazione dei costruttori tedeschi di macchine utensili. Rispettando la tradizione che vede l’evento essere ospitato alternativamente in Italia e in Germania, dopo l’edizione milanese del 2021, quest’anno l’esposizione si terrà ad Hannover dal 18 al 23 settembre.

I numeri dell’ultima tappa tedesca di Emo – nel 2019 ci furono oltre 2.000 espositori da più di 40 nazioni e circa 130.000 visitatori – lasciano supporre che anche questa sarà un successo. La fiera, del resto, è leader mondiale per l’industria della lavorazione meccanica e piattaforma commerciale internazionale e vuole essere parte attiva nell’evoluzione che sta caratterizzando tutti i settori produttivi.

Tra gli espositori, anche in questa edizione, non mancherà Bft Burzoni, azienda piacentina leader nella produzione di utensili meccanici, che ad Hannover presenterà alcuni dei sui prodotti di punta. “L’obiettivo è accompagnare i visitatori in un vero e proprio salto nel futuro” spiega il direttore generale Arianna Burzoni, che conta di riuscire nell’intento con utensili come “le frese in metallo duro integrale (Mdi) della linea Extreme Performance, tra cui spicca la Runner, che negli ultimi anni ha trovato grande favore tra i clienti e che è in grado di forare dal pieno a 90 gradi, di eseguire lavorazioni in rampa a 45 gradi e, conseguentemente, di scendere in interpolazione a un passo più elevato, garantendo alte prestazioni su tutti i tipi di materiali sia in sgrossatura che in finitura”.

Tra i prodotti che l’azienda piacentina presenterà ai visitatori del proprio stand, nel padiglione 5, ci sono anche la fresa MdiTroko e la Hulk, che appartengono alla linea Extreme Performance. Quest’ultima, in particolare, è molto robusta ed è in grado di lavorare cave dal pieno fino 1,5xD e di fresare materiali come acciai al carbonio, acciai inossidabili e ghise. A cui si aggiunge T4490, la nuova fresa ad inserti che esegue uno spallamento retto a 90 gradi reali con inserto quadrato. Grazie all’utilizzo dei quattro taglienti, inoltre, garantisce massima economia e con la corretta scelta della qualità di metallo duro è adatta a tutti i tipi di materiali. Per presentarla è stato realizzato anche un video-cofanetto, che ne illustra le caratteristiche. I visitatori di Emo Hannover, tuttavia, avranno l’opportunità di vederla e di commentarne caratteristiche e pregi direttamente con la squadra di Bft Burzoni, che sarà presente in fiera.

