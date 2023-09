Azzurro Storie di mare: esplorando le Meraviglie della Costa Ionica Calabrese con Beppe Convertini e Giuseppe Zeno

La bellezza mozzafiato della Calabria continua ad essere il fulcro del programma “Azzurro Storie di mare“, affascinante viaggio condotto con maestria da Beppe Convertini. Nell’episodio in onda domenica 3 settembre alle 9.40 su Rai 1, ci immergeremo nelle profondità affascinanti della Calabria, concentrandoci sulla sua suggestiva costa ionica. L’attore intramontabile Giuseppe Zeno si unirà a noi come ospite d’onore, condividendo il suo intimo legame con il mare e la terra calabrese.

Esplorando la Costa Ionica Calabrese: Alla Scoperta dei Tesori Nascosti

Convertini guiderà gli spettatori in un’avventura affascinante lungo la costa ionica calabrese, svelando gioielli nascosti lungo la strada. La nostra meta principale sarà Cariati, un affascinante borgo marinaro che si distingue come uno dei luoghi più incantevoli del mondo. In questo incantevole luogo, le tradizioni marinare si intrecciano con l’eredità dell’antica Magna Grecia, creando un panorama unico e affascinante.

Cariati: Un Tuffo nella Storia e nella Cultura

Cariati si presenterà come un autentico scrigno di storia e cultura. Convertini ci guiderà attraverso le stradine pittoresche del borgo, raccontandoci le storie dei maestri d’ascia locali e del celebre ‘gozzo cariatese’, simbolo della maestria artigianale della zona. Questa imbarcazione tradizionale rivela secoli di esperienza marinaresca e un profondo legame con il mare.

Giovani Pescatori: Custodi delle Tradizioni Marine

I giovani pescatori calabresi rappresentano un legame vitale tra il passato e il futuro. Convertini ci introdurrà a questi coraggiosi individui, che portano avanti le tradizioni tramandate da generazioni. Attraverso racconti appassionati, scopriremo come questi giovani continuano a pescare con metodi tradizionali, mantenendo vive le usanze marittime che definiscono l’identità della regione.

Le Famiglie Calabresi: Tesori Gastronomici e Usanze Intramontabili

Un altro aspetto intrigante del viaggio sarà l’incontro con le famiglie calabresi che tramandano con orgoglio piatti tipici e usanze secolari. Convertini ci condurrà attraverso un’esperienza culinaria avvincente, dove i sapori autentici della Calabria si fonderanno con la storia e la tradizione. Questi momenti intimi ci mostreranno quanto il legame tra la terra e il mare sia profondamente radicato nella vita quotidiana di queste comunità.

Conclusioni: Un Viaggio da Incorniciare

In conclusione, il viaggio di “Azzurro Storie di mare” ci regalerà uno sguardo affascinante sulla Costa Ionica Calabrese, guidati dalla competenza di Beppe Convertini e dalla passione di Giuseppe Zeno. Attraverso la narrazione coinvolgente, esploreremo la storia, le tradizioni e l’essenza unica di questa regione che si affaccia sul mare. Lasciamoci trasportare dalle emozionanti storie del passato e del presente, e scopriamo come la Calabria continua a essere un gioiello prezioso nel panorama culturale e marittimo italiano.