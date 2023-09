Annalisa: Nuovo Singolo ‘Ragazza Sola’ Anticipa l’Album ‘E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE’ e Dettagli sul Tour”

Annalisa, la talentuosa cantautrice italiana, sta per stupire nuovamente il pubblico con il suo terzo capitolo, “Ragazza Sola,” seguendo gli straordinari successi di “Bellissima” e “Mon amour,” entrambi Triplo Platino.

Questo nuovo singolo è un’anticipazione dell’atteso album “E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE,” previsto per l’uscita il prossimo 29 settembre. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova traccia e le emozionanti prospettive del tour che attendono i fan.

Esplorando “Ragazza Sola”:

La nuova canzone “Ragazza Sola,” co-scritta da Annalisa insieme ad Alessandro Raina e Davide Simonetta, e prodotta da quest’ultimo, vedrà la luce venerdì 8 settembre. Secondo Annalisa stessa, questa canzone rappresenta la terza anima del suo percorso musicale, un profondo strato di emozioni e riflessioni. Questo brano segna un momento di presa di coscienza e di abbraccio al cambiamento. Le immagini si dipanano nella mente come un vortice, ciascuna seguendo l’altra in un turbinio di emozioni veloci e disordinate. “Ragazza Sola” incarna tutti quei momenti che hanno guidato Annalisa al punto in cui si trova ora. La canzone è un inno alla forza interiore e al coraggio di affrontare la vita. Annalisa condivide, “Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa.”

L’Evento Eccezionale: “ANNALISA: IL FORUM”:

L’attesa è finita per i fan di Annalisa, poiché l’evento “ANNALISA: IL FORUM” è già completamente esaurito. Questo straordinario evento live si terrà sabato 4 novembre presso il Forum di Assago a Milano. Sarà l’unico spettacolo dal vivo della cantautrice per il 2023. Durante questo show speciale, il pubblico avrà l’opportunità di cantare e ballare sulle note delle sue hit, mentre gode di uno spettacolo esclusivo. Questo evento sarà un’anteprima del suo primo tour nei palasport.

Il Tour Epico: “TUTTI NEL VORTICE PALASPORT”:

L’anno 2024 sarà un anno indimenticabile per Annalisa e i suoi fan, poiché porterà con sé il suo primo tour nei palasport d’Italia, denominato “TUTTI NEL VORTICE PALASPORT.” Questo tour straordinario toccherà alcune delle città più iconiche d’Italia, tra cui Milano, Firenze, Bari, Napoli, Padova e Roma. Le date confermate per il tour sono le seguenti:

6 aprile 2024: FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024: MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024: BARI – Palaflorio

13 aprile 2024: NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024: PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024: ROMA – Palazzo dello Sport

Queste date imperdibili sono parte del tour organizzato e prodotto da Friends & Partners, che promettono di offrire performance mozzafiato e momenti di pura magia musicale.

Conclusione:

Annalisa continua a stupire e ispirare con la sua musica coinvolgente e autentica. Con l’arrivo del nuovo singolo “Ragazza Sola” e l’anticipazione dell’album “E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE,” insieme all’emozionante prospettiva del tour “TUTTI NEL VORTICE PALASPORT,” i fan possono aspettarsi un periodo straordinario di musica e intrattenimento. Non perdete l’opportunità di essere parte di questo viaggio musicale indimenticabile insieme ad Annalisa.