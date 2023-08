yeedi cube: l’ammiraglia della pulizia a mani libere, pensata per tutti

(Adnkronos) – yeedi cube rappresenta un’innovazione per la sua fascia di prezzo, grazie alle specifiche avanzate e alle sue caratteristiche

ROMA, 30 agosto 2023 /PRNewswire/ — yeedi, marchio globale di robot per la pulizia impegnato a offrire a un maggior numero di persone i vantaggi della pulizia automatizzata delle superfici, continua oggi il suo percorso di democratizzazione della tecnologia. Dopo il successo del lancio di yeedi vac station, che ha reso popolare la funzione di auto-svuotamento, yeedi ha presentato yeedi cube, il suo primo robot completamente automatizzato in grado di aspirare, pulire, svuotare, lavare e asciugare da solo. yeedi cube offre un’esperienza di pulizia a mani libere a un prezzo incredibilmente accessibile.

“Siamo entusiasti di presentare yeedi cube, che rappresenta una svolta per yeedi e per l’intero settore”, ha dichiarato Gary Li, direttore generale di yeedi. “I consumatori si soffermano sulla capacità dei robot di rispondere adeguatamente alle proprie esigenze di pulizia e di ridurre il proprio coinvolgimento nel processo di pulizia. Abbiamo pensato a come portare l’esperienza di pulizia a un livello superiore con piccole ma creative funzioni aggiuntive. E, naturalmente, con un prezzo ancora più accessibile, sempre più persone potranno godere dei frutti di questa tecnologia in modo semplice e agevole. yeedi cube è stato progettato per offrire un’esperienza di pulizia a mani libere e di facile utilizzo”.

yeedi cube: pulizia a mani libere, a portata di mano.

Il robot auto-pulente più potente di yeedi è ora in grado di raccogliere, lavare e asciugare il proprio panno.

Stazione cube completamente automatica, completa su tutti i fronti

Con un’altezza di soli 37,5 cm, yeedi cube è dotato di funzionalità di auto-svuotamento, auto-pulizia e auto-asciugatura, per un’esperienza di pulizia totalmente a mani libere. Il lavapavimenti elettrico incorporato, con una forza di 10 N, offre un innovativo metodo di auto-lavaggio: sfregamento continuo per espellere tutta l’acqua sporca e separarla dal panno. L’asciugatura del panno con aria calda a 40 °C (104 °F) garantisce una pulizia perfetta prima del successivo utilizzo.

Il più potente robot autosvuotante di tutti i tempi

yeedi cube è dotato di un sistema di auto-svuotamento migliorato, con un esclusivo design a L del tubo corto e una potenza di aspirazione leader del settore di 27.000 Pa, che consente di svuotare il serbatoio pieno in soli 10 secondi. Include anche un sacchetto di raccolta della polvere HEPA, che promette fino a 60 giorni di manutenzione a mani libere. Grazie a una potente aspirazione di 5.100 Pa, è in grado di rimuovere magistralmente polvere, sporco e residui da ogni tipo di pavimento e angolo della casa. I proprietari di animali domestici apprezzeranno l’abilità con cui raccoglie i peli e li getta direttamente nel sacchetto della polvere, senza alcuna fatica.

Pulizia sonica con sollevamento automatico

La tecnologia di pulizia sonica di yeedi produce ben 2.500 vibrazioni al minuto, consentendo al panno di smuovere lo sporco e la sporcizia per una pulizia completa ed efficace. Questa tecnologia si integra con una capacità di autoregolazione del panno di 8°, che consente la pulizia di superfici irregolari. Parquet, piastrelle o marmo: yeedi cube è in grado di offrire risultati di pulizia impeccabili. La funzione di sollevamento automatico del panno da 8 mm entra in funzione quando rileva la presenza di tappeti. Questa funzione impedisce al panno di impigliarsi nelle fibre del tappeto o di bagnarne la superficie.

Presa e posizionamento per una pulizia tempestiva delle macchie:

A differenza di altri prodotti presenti sul mercato che possono eseguire pulizie personalizzate solo tramite APP e che spesso sono imprecisi nelle localizzazioni, yeedi cube ha reso le cose più semplici. yeedi ha progettato una maniglia sul robot che ne facilita la presa e il posizionamento in qualsiasi punto della casa per una pulizia immediata. Gli utenti possono ripulire i pasticci premendo semplicemente il pulsante di pulizia sul robot, che esegue automaticamente una pulizia profonda in un’area di 1,5 x 1,5 m proprio nel punto in cui è stato posizionato, evitando problemi di imprecisione. L’acqua viene erogata prima in grandi quantità per ammorbidire le macchie più ostinate e poi in minore quantità per rimuoverle, evitando di lasciare macchie d’acqua. Ideale per una pulizia rapida. La maniglia consente inoltre di trasportare facilmente il robot ai piani superiori.

Navigazione a fusione visiva e laser:

L’avanzato sistema di navigazione a fusione visiva e laser combina la potenza di due tecnologie sofisticate per fornire una navigazione precisa e senza intoppi durante l’intero processo di pulizia. Grazie alla fusione di queste due tecnologie, il sistema di navigazione è in grado di mappare con precisione l’area di pulizia, di identificare ed evitare gli ostacoli bassi sui pavimenti e di creare un percorso di pulizia efficiente per il robot.

Disponibilità

Il 1° settembre yeedi cube sarà disponibile con un prezzo di listino di 699,99 € su Amazon . Sarà inoltre disponibile su diversi canali: eBay, Kaufland, Manomano.

yeedi ha anche reso incredibilmente facile per i suoi utenti passare dai vecchi modelli yeedi a yeedi cube. Qualunque sia il modello yeedi in possesso, è possibile scambiarlo con crediti per l’acquisto di yeedi cube.

Per ulteriori informazioni sulla nuova versione, visitare yeedi.com.

Informazioni su yeedi

In un mondo di aspirapolvere robot troppo costosi che non soddisfano le vostre esigenze, yeedi porta facilità e divertimento alla vostra routine di pulizia con una tecnologia avanzata di aspirapolvere robot.La pulizia automatica resa accessibile.Con la missione di “Robotica per tutti”, ECOVACS Robotics Inc. ha creato il marchio yeedi per dedicarsi ai robot per la pulizia delle superfici per il mercato di massa e per rendere accessibile a un maggior numero di persone l’esperienza della pulizia automatizzata.Rivoluziona l’esperienza di pulizia con un’innovazione pragmatica.Yeedi adotta il principio “praticità+innovazione” come linea di condotta del marchio e cerca sempre la strada migliore da percorrere. Considerando le esigenze principali degli utenti, yeedi mira a ridurre i costi, la complessità e le limitazioni dei robot per la pulizia delle superfici, consentendo a un maggior numero di persone di sperimentare i vantaggi della pulizia automatizzata.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2192326/yeedi_cube.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yeedi-cube-lammiraglia-della-pulizia-a-mani-libere-pensata-per-tutti-301910790.html