WIN SOURCE e Supplyframe Forge Strategic Asia Partnership a Electronica China 2023

(Adnkronos) – WIN SOURCE sale storicamente al 18° posto nella classifica di SourceTodaydei 50 migliori distributori di elettronica.

SHANGHAI, 24 agosto 2023 /PRNewswire/ — Nel secondo giorno di Electronica China 2023, WIN SOURCE ha raggiunto un importante traguardo nella classifica dei 50 distributori di elettronica globali 2023, guadagnando la posizione numero 18 della lista.

Inoltre, WIN SOURCE ha recentemente stretto una partnership asiatica strategica con Supplyframe, leader globale nelle soluzioni per la supply chain. La collaborazione, vantaggiosa per entrambe le aziende, porterà a una partnership agile e redditizia che sarà di ispirazione per l’industria elettronica globale, non solo per l’Asia. La collaborazione tra WIN SOURCE, il principale e storico distributore di elettronica in Asia e la piattaforma di e-commerce B2B, e Supplyframe, coi suoi dati industriali completi e le sue soluzioni per la supply chain, è ben equilibrata e mira a trasformare il panorama della produzione elettronica.

“Siamo entusiasti di collaborare con Supplyframe, leader globale del settore”, ha dichiarato un portavoce di WIN SOURCE. “Puntiamo a ridurre i costi di produzione e a migliorare l’efficienza dei produttori. Questa alleanza rafforza entrambi i nostri servizi e prevediamo di integrare le soluzioni complete per la supply chain di Supplyframe”.

L’accordo di partnership simboleggia una pietra miliare significativa per entrambe le aziende. E’ stato raggiunto presso lo stand di Supplyframe alle ore 15.00 ed è stato firmato dal General Manager, Greater China and Asia Pacific Allen Hong e dal Chief Financial Officer Karl Zan di WIN SOURCE.

“WIN SOURCE è orgogliosa di annunciare la nostra ascesa alla diciottesima posizione nell’elenco di SourceToday dei primi 50 distributori di elettronica del 2023”, ha aggiunto il portavoce. “Entrambe le aziende si concentrano sulla qualità. Ciò è evidente se si considera la disponibilità di un vasto inventario e il solido sistema di gestione della supply chain. L’innovativa piattaforma di e-commerce l’ha resa un valido concorrente sulla scena globale”.

WIN SOURCE è riconosciuto tra i 20 principali distributori globali. La partnership con Supplyframe consente di unire le forze per raggiungere l’eccellenza e sfruttare i punti di forza reciproci.

Informazioni su WIN SOURCE



WINSOURCE è un distributore globale di componenti elettronici di lunga data, specializzato in componenti elettronici obsoleti e difficili da trovare e in grado di fornire ai clienti soluzioni complete di risparmio sulla distinta base. Sin dalla sua nascita nel 1999, WIN SOURCE si è impegnata a offrire una selezione completa di componenti elettronici di qualità e a fornire servizi di consegna efficienti.

Informazioni su Supplyframe



Supplyframe è un marchio leader che fornisce soluzioni di marketing mirate, risorse ingegneristiche e strumenti per la supply chain a distributori e produttori di elettronica di tutto il mondo.

