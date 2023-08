Vuelta di Spagna 2023, oggi la sesta tappa: percorso, in tv e streaming

(Adnkronos) – Sesta tappa oggi, giovedì 31 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta di 183,1 chilometri, da La Vall d’Uixo all’Observatorio Astrofisico de Javalambre, una tappa molto mossa. Si parte alle 12.20, l’orario di arrivo è previsto invece intorno alle 17.20. La gara sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport 1 HD dalle 14.30, in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalla stessa ora.