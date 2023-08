Volkswagen Golf: le novità per il mezzo secolo della compatta

Nel corso della primavera del 2024, l’attuale Volkswagen Golf sarà totalmente aggiornata. Stando alle indiscrezioni, potrebbe non essere sottoposta al restyling di metà carriera, ma fortemente rinnovata per dare vita alla nona generazione. Infatti, celebrerà il cinquantesimo anniversario della compatta per eccellenza.

La nuova Volkswagen Golf sarà proposta solo con la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V, nonché esclusivamente con il cambio automatico DSG a doppia frizione. Nello specifico, la gamma dovrebbe comprendere le motorizzazioni a benzina 1.0 eTSI da 116 CV, 1.5 eTSI da 136 CV o 163 CV e 2.0 eTSI da 204 CV, affiancate dall’unità diesel 2.0 eTDI da 122 CV e 163 CV di potenza. Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalle versioni sportive GTD da 211 CV, GTI da 265 CV ed R da 333 CV di potenza.

Inoltre, la prossima Volkswagen Golf sarà disponibile anche nella configurazione a propulsione ibrida Plug-In, con le declinazioni eHybrid da 215 CV e GTE da 260 CV di potenza complessiva. L’autonomia massima nella modalità di guida elettrica, invece, ammonterà a circa 100 km.