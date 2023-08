Volkswagen Golf: allo studio tante versioni speciali

Fervono i preparativi per il mezzo secolo della Volkswagen Golf e, per l’occasione, dovrebbero essere allestite numerose versioni speciali, soprattutto in chiave sportiva. Stando alle indiscrezioni, la Golf GTI sarà proposta nella speciale declinazione Rabbit con il motore a benzina 2.0 TSI da 265 CV di potenza.

Inoltre, sarebbero allo studio le speciali configurazioni Autobahn per la Volkswagen Golf GTE a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 272 CV di potenza complessiva, Country con lo stile da SUV per la Golf GTD con il propulsore diesel 2.0 TDI da 211 CV di potenza e Rallye per la Golf R con l’unità a benzina 2.0 TSI da 333 CV di potenza.

Il “non plus ultra” della Volkswagen Golf, tuttavia, potrebbe essere rappresentato dalle varie versioni speciali RR nella configurazione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 367 CV di potenza, RS allestita da Audi con il motore a benzina 2.5 TSI a cinque cilindri da 420 CV di potenza e VR allestita da Porsche con il propulsore a benzina 3.0 V6 da 353 CV di potenza.