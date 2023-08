Vivere Appieno: La Profonda Essenza di “La Vita Com’è” di Brunori SAS

Quando la musica prende vita e un 31 agosto segna la fine per BRUNORI SAS. In conclusione dei rituali di festa di San Brunori, che da anni i fan celebrano ricordando il brano “Guardia ’82”, una sorpresa arriva a mezzanotte. “La Vita Com’è” (Island Records), un brano inedito prodotto da Riccardo Sinigallia, emerge per arricchire la colonna sonora de “Il più bel secolo della mia vita”, il nuovo film diretto da Alessandro Bardani con Sergio Castellitto e Valerio Lundini come protagonisti. La distribuzione del film a cura di Lucky Red è prevista in tutte le sale cinematografiche a partire dal 7 settembre.

L’Incedere del Tempo: Un Invito a Riflettere

Vent’anni o cento anni: la prospettiva temporale non sembra influire significativamente, se non sei in grado di abbracciare la vita così com’è. Questo interrogativo apre la canzone, una sorta di inno morale, che incarna il cuore del film, centrato sul tema dell’accettazione.

“La Vita Com’è”: Dall’Intimo all’Universale

“La Vita Com’è” trova origine nelle prime fasi della sceneggiatura del lungometraggio, esplorando la complessa relazione tra i due protagonisti. Questo brano si espande verso un’interpretazione universale, ponendo al centro l’essere umano, costantemente spinto a cercare di allungare il proprio percorso di vita.

Un Concentrato di Autenticità nella Musica di Brunori

La potente autenticità che permea il film trova un riflesso nelle note intime di Brunori, dove il suono del pianoforte accompagna il crescendo emozionale de “Il più bel secolo della mia vita”. Questo film, già vincitore nella sezione +18 al 53° Giffoni Film Festival, è prodotto da Goon Films e Lucky Red, in collaborazione con Rai Cinema e Prime Video.

In Conclusione

“La Vita Com’è” di Brunori SAS non è solo una canzone, ma un ritratto sonoro di un film che esplora le complesse sfaccettature dell’accettazione e della ricerca di autenticità nell’arco della vita umana. Mentre il film “Il più bel secolo della mia vita” ci invita a riflettere su queste tematiche, la musica di Brunori ne amplifica l’impatto, regalandoci un’esperienza artistica coinvolgente e profondamente umana.