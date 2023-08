Violenza sulle donne, Salvini: “Castrazione chimica sperimentale come dissuasione”

(Adnkronos) – “Siccome secondo me sono dei malati, oltreché dei criminali, vanno curati, vanno messi nelle condizioni di non ripetere la loro follia. Quindi quello che c’è già in via sperimentale in diversi Paesi, il blocco androgenico, o castrazione chimica, chiamatela come volete, secondo me in via sperimentale anche in Italia potrebbe servire come dissuasione di queste persone che non definisco neanche bestie”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante una diretta sui suoi canali social, commentando la notizia delle violenze subite da una ragazza da parte di sette persone a Palermo.

“Se in sette stuprano una ragazza fatico a definirli esseri umani”, ha aggiunto il vicepremier. “Qualcuno a sinistra riesce a fare polemica: però chissà se Salvini ne parla perché sono stupratori italiani. Ma avete il cervello piccolo così se vi attaccate a questo. Uno stupratore o un pedofilo può essere italiano o straniero ma la deve pagare fino in fondo”.