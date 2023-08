Vannacci, nasce movimento per il generale: “Non so nulla”

(Adnkronos) – Spunta un movimento culturale ispirato al libro “Il Mondo al Contrario” del generale Roberto Vannacci. La nascita sarà annunciata domani sera a Lamezia Terme, annuncia in un post sui social l’ufficiale dell’esercito in pensione, Fabio Filomeni. “Scopo del nascente movimento – si legge in una nota – è quello di costituire un centro di aggregazione del pensiero di tutti coloro che credono nella libertà di espressione, diritto sancito dalla nostra Costituzione”. “La nostra bussola – si legge sul sito web che porta il nome del nascente movimento – La libertà: il principio che muove la storia e che rispetta l’individuo”. Tuttavia il generale Vannacci, interpellato dall’Adnkronos spiega di non sapere nulla dell’iniziativa: “Conosco Filomeni, ma non ci ho parlato… Non so niente di questa iniziativa, non ne sono a conoscenza”, afferma.