Usa, sparatoria in un bar in California: 4 morti

(Adnkronos) – Quattro persone, tra cui un uomo armato, sono state uccise in una sparatoria avvenuta in un bar per motociclisti in California. Lo riferisce Sky News, citando il Dipartimento dello sceriffo della contea di Orange, secondo cui altre sei persone sono state ricoverate in ospedale dopo che l’aggressore ha aperto il fuoco all’interno del bar Cook’s Corner a Trabuco Canyon. L’ufficio dello sceriffo non ha chiarito come l’uomo armato sia stato ucciso. Secondo media locali, si sarebbe trattato di un agente delle forze dell’ordine in pensione.