Us Open 2023, Sinner e Alcaraz al secondo turno

(Adnkronos) – Jannik Sinner al secondo turno dell’US Open 2023. L’azzurro, testa di serie numero 6, al debutto batte agevolmente il tedesco Yannick Hanfmann per 6-3, 6-1, 6-1. Ora, per Sinner c’è il derby con Lorenzo Sonego, che sconfigge al primo turno per 6-3, 6-4, 6-2 l’americano Nicolas Moreno De Alboran. Nessun problema per lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. Il tedesco Dominik Hoepfer si ritira sul punteggio di 2-6, 2-3.

“Sono soddisfatto, credo di aver giocato una partita molto positiva. Dopo Cincinnati abbiamo avuto un paio di giorni off, non ho pensato al tennis, ho giocato a golf e fatto altre cose. Poi abbiamo iniziato una settima di lavoro molto duro, una settimana intensa in cui ho lavorato anche tanto sul fisico. È arrivato Umberto e abbiamo fatto un po’ di lavoro combined palestra-tennis e oggi questo lavoro ha dato i suoi frutti. Sia fisicamente sia tennisticamente in campo mi sentivo molto bene”, il commento di Sinner.

“Il derby non è mai semplice anche se io sono abbastanza bravo a mettere da parte questo tipo di emozioni -ha detto ancora l’altoatesino-. Sono contento di giocare con Sonego, è un ottimo tennista ed è migliorato molto; è un lottatore, serve bene, spinge il dritto e sul rovescio è migliorato moltissimo. Sarà una partita difficile ma è importante giocarle. Quando sei in campo non pensi da dove viene il tuo avversario, pensi solo a quello che va fatto. Ovviamente ci sarà un po’ di tensione ma il fatto che due italiani scenderanno in campo è un buon segno, uno andrà sicuramente al terzo turno”.