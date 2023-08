Un nuovo Report di Quantum Consultancy rivela le 60 principali città sportive globali che dominano il panorama dell’evento per i Giochi Multisport e i Campionati del mondo

(Adnkronos) – EDIMBURGO, Scozia, 30 agosto 2023 /PRNewswire/ — In un nuovo report, Parigi è stata nominata da Quantum Consultancy e dalla Durham University Business School la città sportiva numero uno a livello globale per l’hosting di eventi. Il report, intitolato “Global Sport Cities and The Olympic Ecosystem”, ha presentato le 60 principali città in base alla loro organizzazione di importanti giochi multisport e di campionati mondiali in tutto l’ecosistema sportivo, conferendo loro un prestigioso riconoscimento come città sportive globali per l’hosting di eventi.

Parigi, Francia, si classifica come la città ospitante numero uno per lo sport mentre si prepara a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici l’anno prossimo, con Budapest, Ungheria che ospiterà la maggior parte degli eventi nel periodo 2021-2028 oggetto dell’analisi.

Tokyo, Giappone, è la città con le migliori prestazioni in Asia, mentre Los Angeles, futura padrona di casa dei Giochi Olimpici e Paralimpici, si posiziona al nono posto ed è la città delle Americhe più alta in classifica.

Un importante cambiamento di panorama vede città del Medio Oriente come Doha, Qatar, Dubai, EAU e Riad, Arabia Saudita, arrivare tutte tra le top 20, poiché ognuna continua a considerare lo sport un importante catalizzatore per il turismo, per l’esposizione ai media e per il potenziale impatto sociale.

Chengdu, Cina, è una delle due città cinesi tra le prime 10, dietro a Pechino, ed è la destinazione più alta in classifica che non sia una capitale. Chengdu ha avviato una strategia di hosting di eventi che comprende due giochi multisport su vasta scala: i Giochi Mondiali Universitari FISU che sono terminati di recente e i World Games del 2025.

Le città si classificano in base al loro punteggio cumulativo che considera il numero di eventi che una città ha ospitato o che è destinata a ospitare tra il 2021 e il 2028, nonché le dimensioni, la scala e il riconoscimento di questi eventi come parte di una metodologia basata sui punti. Il report ha analizzato 355 edizioni di singoli eventi in 95 strutture sportive e 156 titolarità di eventi. Complessivamente, 75 nazioni ospitanti e 330 città ospiteranno questa serie di eventi di punta tra il 2021 e il 2028, dimostrando una maggiore diversità nel numero e nel tipo di destinazioni che ospiteranno questi eventi rispetto agli anni precedenti.

Il report fornisce un’istantanea approfondita del panorama globale dell’hosting sportivo e sottolinea la crescente concorrenza tra le città per attrarre importanti eventi all’interno dell’ecosistema olimpico, sottolineando gli investimenti strategici necessari per diventare una città sportiva di spicco a livello globale.

Qui è possibile accedere al report completo sulle 60 principali città.

