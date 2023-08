Ucraina-Russia, Kiev sotto attacco: abbattuti 15 droni

(Adnkronos) – Le forze armate ucraine ”hanno intercettato e distrutto nella notte quindici droni” su Kiev. Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Serhi Popko, spiegando che a essere abbattuti sono stati droni kamikaze iraniani Shahed. ”Secondo le informazioni di cui disponiamo al momento, nella capitale non ci sono state vittime, né danni materiali”, ha spiegato Popko.

Sono intanto 10.749 i civili che hanno perso la vita in Ucraina dall’aggressione militare russa del 24 febbraio del 2022. Di questi, 499 sono bambini. La denuncia arriva da Yuriy Belousov, capo del Dipartimento per i crimini di guerra dell’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina, che in una intervista all’agenzia di stampa Interfax-Ucraina aggiunge al bilancio delle vittime anche 15.599 feriti. ”Penso ci siano stati decine di migliaia di morti solo a Mariupol”, ha aggiunto Belousov.

Le stime di Kiev sono simili a quelle fornite dalle organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite. Il 7 luglio l’Onu ha confermato la morte di ”oltre novemila civili, tra cui più di 500 bambini” in Ucraina dall’inizio della guerra, aggiungendo che il numero reale sarebbe stato più alto.