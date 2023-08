Trofeo Berlusconi, il ritorno di Marta Fascina: stasera allo stadio per Monza-Milan

(Adnkronos) – Scomparsa dai ‘radar’ e rimasta ad Arcore (in silenzio) dal giorno della morte di Silvio Berlusconi, il 12 giugno scorso, Marta Fascina dovrebbe ritornare a farsi vedere in pubblico stasera, allo stadio di Monza in occasione della prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi, che vedrà in campo, alle 21, il club brianzolo contro il Milan, in memoria del Cav. In tribuna tra le autorità è atteso anche Pier Silvio, il secondogenito dell’ex premier, attuale ad di Mediaset, che potrebbe prendere la parola per un saluto prima del fischio d’inizio del match.