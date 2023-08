Trasporto a temperatura controllata: cosa sono e a cosa servono?

Il trasporto a temperatura controllata rappresenta oggi uno degli aspetti più rilevanti nel panorama logistico mondiale. In un contesto in cui l’efficienza, la sicurezza e la qualità dei prodotti sono al primo posto, questo tipo di trasporto è diventato essenziale. Immaginate un mondo dove prodotti alimentari, medicinali e altre merci sensibili alla temperatura attraversano nazioni e continenti.

L’obiettivo non risiede solo nel trasporto in sé, ma nel garantire che questi prodotti mantengano le loro caratteristiche ottimali durante tutto il percorso. Pertanto, l’accento sulla crescente necessità di aderire a specifici standard di temperatura durante il trasporto è diventato più pressante che mai. In questo scenario, capire il valore e la funzione del trasporto a temperatura controllata è indispensabile per chiunque sia coinvolto nella catena di fornitura e per i consumatori stessi.

Cosa si intende con trasporto a temperatura controllata

Il trasporto a temperatura controllata si riferisce al processo di movimentazione e trasporto di merci in condizioni di temperatura specifiche e regolate. Questo significa che, durante tutto il tragitto, dal punto di partenza fino alla destinazione finale, le merci sono mantenute in un ambiente con una temperatura stabilizzata e monitorata, garantendo che le condizioni termiche rimangano all’interno di un range definito e non subiscano variazioni dannose.

Questa modalità di trasporto si contrappone al trasporto normale, in cui le merci sono esposte alle condizioni ambientali esterne e possono quindi subire variazioni di temperatura a seconda delle condizioni climatiche o di altri fattori esterni. Mentre nel trasporto standard un pacco potrebbe essere esposto al caldo del sole o al freddo dell’inverno senza protezione specifica, nel trasporto a temperatura controllata, l’ambiente è appositamente progettato per proteggere la merce da tali variazioni.

La differenza fondamentale tra il trasporto normale e quello a temperatura controllata risiede, dunque, nella garanzia di condizioni costanti e sicure per le merci. Questo è di particolare importanza per prodotti come alimenti freschi o congelati, farmaci, prodotti chimici e qualsiasi altra merce che necessiti di una conservazione specifica per mantenere la sua integrità e qualità.

L’ importanza del trasporto a temperatura controllata

Nel complesso ecosistema logistico del nostro mondo globalizzato, il trasporto a temperatura controllata riveste un ruolo di primaria importanza, influenzando direttamente l’integrità e la qualità dei prodotti trasportati. Ecco perché:

Preservazione della Qualità e Integrità dei Prodotti;

Riduzione della Perdita di Merci e dei Rifiuti;

Sicurezza e Igiene dei Prodotti.

Molti prodotti, specialmente nel settore alimentare e farmaceutico, hanno una vita utile strettamente legata alle condizioni ambientali in cui sono conservati. Un’esposizione a temperature inadeguate può comprometterne le proprietà, rendendo inutilizzabile un vaccino o rovinando un prodotto alimentare fresco. Il trasporto a temperatura controllata garantisce che questi prodotti mantengano le loro caratteristiche originali, offrendo al consumatore finale un articolo di qualità.

Una gestione inadeguata della temperatura durante il trasporto può causare danni irreparabili alle merci. Questo non solo comporta una perdita economica per le aziende ma contribuisce anche all’aumento di rifiuti. Assicurando un ambiente stabile e controllato, il trasporto a temperatura regolata minimizza questi rischi, promuovendo al contempo pratiche sostenibili e responsabili.

Oltre a garantire l’integrità fisica dei prodotti, il trasporto a temperatura controllata assicura anche la loro sicurezza dal punto di vista igienico. Questo è particolarmente rilevante per alimenti e farmaci, dove la proliferazione di batteri o la degradazione del prodotto possono rappresentare un rischio per la salute del consumatore. Mantenere una temperatura costante e appropriata impedisce la crescita di microrganismi dannosi e conserva la potenza e l’efficacia dei medicinali.

In sintesi, il trasporto a temperatura controllata non è solo una questione di conservazione, ma un elemento chiave nella garanzia di qualità, sicurezza e responsabilità nell’ambito della logistica mondiale.

I principali settori che ne beneficiano

Il trasporto a temperatura controllata è fondamentale in diversi ambiti della filiera della logistica e dei trasporti. Nel settore alimentare, i prodotti freschi e congelati devono essere mantenuti al fresco per conservare sapore e qualità, mentre i latticini sono sensibili alle fluttuazioni di temperatura. Nel settore farmaceutico, vaccini e medicine, in particolare quelle biologiche, necessitano di specifiche condizioni termiche per preservare la loro efficacia. Infine, nel mondo della floricoltura, sia i fiori freschi che piante e semi hanno bisogno di ambienti controllati per mantenere la loro vitalità e freschezza. In sintesi, questi settori, tra gli altri, contano fortemente su soluzioni di trasporto a temperatura controllata per assicurare la qualità dei loro prodotti.

Standard europei, sicurezza e certificazione

Nel cuore di Piombino Dese, Chiggiato emerge come una forza motrice nell’industria logistica, con una visione chiara: sostenere le aziende italiane che rappresentano l’eccellenza nel mondo. Oltre a seguire gli stringenti standard europei di sicurezza e conservazione, Chiggiato rispetta anche l’Accordo ATP, che riguarda il Trasporto Internazionale di Merci Deperibili, assicurando la massima cura e qualità nel trasporto a temperatura controllata.

Inoltre, l’azienda ha ottenuto la prestigiosa certificazione TAPA 1, rilasciata dall’associazione internazionale TAPA. Questa certificazione evidenzia il loro impegno verso l’alta sicurezza nel trasporto di merci, nella gestione dei magazzini e nei centri logistici.

Con strumenti all’avanguardia come la rilevazione GPS, sistemi di allarme e una centrale operativa h24, Chiggiato ha consolidato la sua posizione come leader nel settore, garantendo l’integrità dei medicinali attraverso il sistema GDP e assicurando una rigorosa conformità a tutte le normative europee pertinenti.