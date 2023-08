Traffico autostrade, previsioni 4-5-6 agosto: giornate da bollino rosso e nero

(Adnkronos) – E’ in arrivo il primo weekend di agosto che per molti significa l’inizio delle vacanze estive. Si intensificherà così il traffico su strade e autostrade tra venerdì 4 agosto e domenica 6. La situazione sarà critica soprattutto sabato 5, giornata da bollino nero (la mattina) e rosso (il pomeriggio) come si legge sul sito di Autostrade. Bollino rosso anche per venerdì, sia mattina che pomeriggio, e per domenica mattina.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

A partire da sabato 5 agosto, e durante altri due weekend del mese (12-26 agosto), nelle principali aree di servizio della rete autostradale, i poliziotti della polizia stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di Aspi e Anpas offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un’ambulanza con volontari a bordo. In alcune tappe saranno anche presenti auto d’epoca del Gruppo amatori automoto storiche.