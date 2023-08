Toyota Land Cruiser: tutte le future novità del modello 250

Recentemente è stata svelata la nuova generazione della Toyota Land Cruiser, nota anche come modello 250. In arrivo sul mercato europeo nella primavera del 2024, sarà proposta con il motore 2.8 Turbodiesel da 204 CV di potenza, anche nella speciale declinazione First Edition con la carrozzeria bicolore e i fari circolari.

Tuttavia, la storica fuoristrada della Casa di Nagoya non sarà esente da novità. Infatti, nel corso del 2025, la nuova Toyota Land Cruiser adotterà la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Inoltre, sarebbero previste altre derivazioni sul tema, per far fronte alla diretta concorrenza sempre più agguerrita. Prossimamente, quindi, debutterà la versione a propulsione ibrida Full Hybrid da 330 CV di potenza e 630 Nm di coppia massima, con il propulsore 2.4 Turbo a benzina e il pacco delle batterie da 1,87 kWh.

Successivamente, invece, la gamma della nuova Toyota Land Cruiser modello 250 sarà ampliata con le configurazioni a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, Fuel Cell ad idrogeno e bZ a propulsione elettrica. Infine, non è esclusa la sportiva declinazione GR con la carrozzeria a tre porte e la variante pick-up.