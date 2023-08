The Ferragnez 2: Il Bacio di Fedez a Rosa Chemical e le Tensioni con Chiara Ferragni

È stato un Sanremo indimenticabile quello del 2023, con la presenza di Chiara Ferragni tra le co-conduttrici del Festival e Fedez protagonista di momenti intensi, tra cui un inaspettato freestyle improvvisato durante un collegamento in diretta dalla nave Costa Smeralda, prodotto da Salmo. Ma è stato soprattutto il bacio con Rosa Chemical e il successivo medley con gli Articolo 31 a lasciare il segno nei cuori degli spettatori e a scatenare riflessioni e discussione. Quest’ultimo evento è stato il catalizzatore che ha innescato tensioni nella relazione tra i due, portando addirittura a voci di crisi coniugale, amplificate anche dalla temporanea assenza del rapper dai social media.

Dopo quasi sette mesi, la coppia più influente d’Italia si appresta a fare chiarezza sulla questione. L’atteso momento è fissato per il 14 settembre, quando andrà in onda l’episodio di “The Ferragnez 2” dedicato proprio all’esperienza a Sanremo.

L’Episodio di Sanremo nel Documentario The Ferragnez 2

Dopo un’attesa che ha fatto fremere i fan, finalmente è stata rivelata la data di uscita dell’episodio speciale dedicato a Sanremo 2023 all’interno della serie documentaristica “The Ferragnez 2”. Il documentario promette di svelare “la verità che tutti stavano aspettando e che nessuno ha ancora raccontato”, come si evince dal trailer che accompagna l’annuncio. Le immagini mostrano Chiara Ferragni e Fedez sul palco, poco dopo il bacio tra il cantante e Rosa Chemical.

Nel promo dell’episodio, Fedez si apre e rivela: “Non ero completamente lucido”. Allo stesso modo, Chiara Ferragni ammette quello che già all’epoca i pettegolezzi facevano supporre: “Mi ha ferita più di quanto potessi immaginare. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”.

La Scena Rubata da Fedez e il Contraccolpo nella Relazione

Con la sua presenza a Sanremo e soprattutto con il bacio discussione, Fedez ha rubato la scena alla moglie in una delle sue serate più importanti sul palco dell’Ariston. È stato inevitabile che questo abbia ferito Chiara Ferragni e che abbia avuto conseguenze sulla loro relazione, anche se, fortunatamente, non irreversibili.

Fedez, in un momento di riflessione, aveva condiviso:

“Sto attraversando un periodo in cui preferisco stare il più lontano possibile dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il suo costante supporto. A presto”.

Queste parole erano state pronunciate qualche giorno prima che prendesse una pausa dai social, compresa Instagram. Al suo ritorno, ha fatto una confessione profonda:

“Da gennaio mi è stato prescritto un antidepressivo molto potente che ha avuto un forte impatto su di me. A causa degli effetti collaterali ho dovuto smettere di prenderlo improvvisamente, senza ridurlo gradualmente. Chi ha familiarità con questi farmaci sa che di solito non si dovrebbe fare così”.

Questo farmaco era stato prescritto a Fedez dopo aver affrontato e superato un tumore al pancreas diagnosticato all’inizio del 2022.

Unità Rafforzata e Nuovi Inizi

Oggi, Fedez e Chiara Ferragni sono più uniti che mai e sono pronti a condividere con i loro fan ciò che è avvenuto nei mesi passati. L’attenzione dei loro seguaci è concentrata su ciò che diranno nel documentario.

In conclusione, il Sanremo del 2023 ha rappresentato un momento significativo per la coppia, segnato da emozioni intense e da momenti che hanno suscitato grande dibattito. Il documentario “The Ferragnez 2” si preannuncia come un’opportunità per far luce sulla verità dietro gli eventi di quella serata, fornendo un’ulteriore finestra sulla vita privata di una delle coppie più seguite e discusse d’Italia.