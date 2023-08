Taiwan, Cina avvia esercitazioni militari: “Monito contro gli indipendentisti”

(Adnkronos) – L’esercito cinese ha avviato esercitazioni militari attorno a Taiwan inviando pattuglie aeree e marittime dopo che i leader di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno concluso un vertice storico a Camp David volto a rafforzare le loro alleanze. “Le pattuglie e le esercitazioni hanno lo scopo di condurre il coordinamento di navi e aeroplani militari ed esercitare la loro capacità di prendere il controllo degli spazi aerei e marittimi”, ha affermato Shi Yi, portavoce dell’Eastern Theatre Command, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Xinhua.

Durante le esercitazioni, ha spiegato Shi, saranno messe alla prova le “capacità di combattere in condizioni di contrasto reali” delle forze armate. ”Le pattuglie e le esercitazioni servono come monito severo contro i separatisti d Taiwan che operano con elementi stranieri e le loro provocazioni”, ha aggiunto Shi.

Sono “irrazionali e provocatorie” le esercitazioni militari cinesi condotte oggi attorno a Taiwan. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Taiwan, che ha condannato fermamente le azioni cinesi e ha annunciato l’invio di forze adeguate per rispondere alla situazione. “Il lancio di un’esercitazione militare con un tale pretesto non solo non aiuta la pace e la stabilità dello Stretto di Taiwan, ma evidenzia anche la mentalità militarista (della Cina, ndr) e conferma la natura prepotente dell’espansione militare”, ha affermato il ministero di Taipei.

Le forze armate di Taipei hanno ”intercettato 42 aerei militari cinesi nella zona di difesa di Taiwan” da quando Pechino ha lanciato le esercitazioni militari oggi attorno all’isola, riferisce il ministero della Difesa taiwanese aggiungendo che sono ”otto le navi militari cinesi coinvolte in stato da combattimento”. Inoltre ”26 aerei cinesi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan”, ha aggiunto il ministero.