Strage Bologna, Meloni a Schlein: “Non mi occupo di De Angelis”

(Adnkronos) – “Che la Schlein mi abbia chiesto delle dimissioni di De Angelis e dei ristori è un parolone, abbiamo scambiato qualche battuta… Comunque, sulla questione di De Angelis ho detto che non ritengo di dovermi occupare del responsabile della comunicazione della Regione perché è una competenza del presidente della Regione Rocca…”. Così Giorgia Meloni quando gli chiedono cosa ha risposto a Elly Schlein che durante il vertice sul salario minimo ha chiesto conto del caso De Angelis.

“A margine di questo incontro sul salario minimo, da parte del Partito democratico abbiamo chiesto conto di altre due questioni importanti: quella delle dimissioni di De Angelis e quella dei ristori che ancora non arrivano a imprenditori, agricoltori, famiglie colpite dall’alluvione in Emilia Romagna” ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, all’uscita dall’incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi . “Abbiamo chiesto che si stanziassero i fondi del primo decreto. Non sono arrivate le risposte che speravamo, continueremo a insistere”.