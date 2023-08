Da Parcheggiatore a Dipendente Felice – La Toccante Storia di Stanley che sogna di riabbracciare moglie e figlio

Sotto il sole e la pioggia: Uyi Stanley, il parcheggiatore di Putignano

Uyi Stanley, nato nel 1976 in Nigeria, è da ben 11 anni un cittadino della Puglia. Da circa 5 anni, si è stabilito nel parcheggio coperto dell’ipermercato FAMILA a Putignano (Bari). Ogni mattina, giunge in treno da Bari per prendere il suo posto vicino alla rampa mobile del centro commerciale.

Un’accoglienza calorosa e affettuosa

Stanley si distingue per la sua cordialità, il sorriso sempre sul volto e la disponibilità verso tutti. Saluta gli uomini che utilizzano la rampa mobile con un cortese “dottore” e le donne con un affettuoso “buongiorno signora”. Durante le festività, augura sempre un felice Natale, una buona Pasqua e una serena domenica a chiunque incontri. La sua gentilezza si estende a offrire aiuto nel trasporto di sacchetti e scatole pesanti della spesa, aiutando nella manovra dell’auto o indicando posti liberi nel parcheggio.

Un punto di riferimento per il centro commerciale

La costante presenza di Stanley, che si registra indipendentemente dalle condizioni climatiche – che sia sotto la pioggia, la neve o il sole cocente – lo ha reso un punto di riferimento sia per i parcheggi disponibili che per il ritorno dei carrelli degli acquirenti. Spesso, Stanley recuperava le monetine dai carrelli e si è guadagnato la simpatia e la gratitudine degli avventori. Le sue buone maniere e l’atteggiamento sempre positivo gli hanno valso anche piccole mance come segno di apprezzamento.

Un sogno da realizzare

Fin dal suo arrivo in Italia, Stanley ha coltivato un sogno: riunire la sua famiglia. Vive a Bari e, ogni centesimo che guadagna, lo invia alla sua amata moglie e al loro bambino in Nigeria. Il suo desiderio più grande è comprare un biglietto aereo per la sua famiglia e farla arrivare in Italia, così da vivere finalmente insieme.

Un desiderio che diventa realtà

Durante le celebrazioni della Madonna del Carmine, una svolta inaspettata ha toccato il cuore di Stanley. La direzione del FAMILA lo ha chiamato e, temendo un richiamo o un allontanamento, Stanley si è recato con preoccupazione. Ma la realtà è stata molto diversa: i dirigenti gli hanno chiesto se avesse dei desideri. Emozionato, Stanley ha espresso il suo desiderio di avere un posto di lavoro stabile e di riunirsi con la sua famiglia.

Un futuro luminoso

Il suo desiderio è stato esaudito: il 1 Agosto, Stanley è stato assunto dal FAMILA con un regolare contratto e una busta paga. La direzione dell’ipermercato ha persino promesso di pagare il biglietto aereo per la sua moglie e il bambino, utilizzando parte del suo primo stipendio e la collaborazione degli altri colleghi.

Un nuovo inizio

Oggi, quando ho incontrato Stanley e ho scambiato qualche parola con lui, ho notato la sua grande emozione. I suoi occhi lucidi denotavano incredulità per tutto ciò che gli è accaduto negli ultimi 20 giorni. Ora, Stanley ha finalmente un lavoro sicuro e il supporto affettuoso dei suoi colleghi, che gli hanno donato una maglietta con lo stemma dell’azienda e lo stanno aiutando a imparare le competenze necessarie per il suo nuovo impiego.