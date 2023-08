Spagna, altro scandalo: il ct tocca il seno dell’assistente – Video

(Adnkronos) – Dopo il presidente della federcalcio che bacia in bocca una giocatrice, ecco il ct che tocca il seno di una collaboratrice. La Spagna, vincitrice dei Mondiali di calcio femminili, deve fare i conti con uno scandalo dopo l’altro. Nelle ultime ore sono state rilanciate le immagini che documentano l’esultanza del ct Jorge Vilda durante la finale vinta 1-0 contro l’Inghilterra: il ct, con lo sguardo rivolto verso il campo, mette una mano sul seno della sua collaboratrice Montserrat Tomé.

In Spagna, i riflettori sono ancora accesi soprattutto sul caso che coinvolge il presidente federale Luis Rubiales. Durante la cerimonia di premiazione ha baciato sulla bocca la calciatrice Jenni Hermoso. Rubiales si è scusato per il gesto, ma il suo mea culpa non ha placato le polemiche. Anzi. I media spagnoli diffondono immagini che documentano altri atteggiamenti poco appropriati del presidente della Rfef: Rubiales in tribuna è stato immortalato mentre si ‘afferrava’ i genitali con un gesto tipico dei tifosi meno attenti al galateo. In campo, durante i festeggiamenti, ha sollevato sulla spalla la giocatrice Athenea del Castillo, afferrata per le cosce. Altro gesto da evitare.