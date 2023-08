Sostenibilità, sindaco Sabaudia Mosca: “Mediterranea porta prestigio alla città”

(Adnkronos) – “La rassegna, organizzata da Micromegas, che quest’anno è denominata Mediterranea è un evento importante che va a incidere direttamente su quelli che sono i valori del territorio”, ha detto Alberto Mosca, Sindaco di Sabaudia. “Per quanto riguarda l’amministrazione della città di Sabaudia abbiamo puntato molto su questo evento che riguarda non soltanto l’aspetto politico ma rivolge l’attenzione su ambiti rilevanti della società, esaltando la natura sociale economica dell’ambiente”, ha continuato il Primo Cittadino di Sabaudia.

“Prova del grande interesse verso l’ambiente è che la rassegna è stata organizzata in partenariato con il Comando dei Carabinieri delle Unità Forestali”, ha sottolineato Mosca. “L’’amministrazione crede molto in questa manifestazione che andrà sicuramente a riqualificare il buon nome di Sabaudia sotto soprattutto il profilo culturale”, ha specificato Mosca.

“Sabaudia inoltre – ha continuato il sindaco Mosca – fa molto per l’ambiente; non bisogna dimenticare che la nostra città è interamente compresa all’interno dei confini del Parco Nazionale del Circeo e che vi sono tutta una serie di tutele di vincoli che riguardano il territorio che per taluni aspetti possono sembrare elementi frenanti dello sviluppo ma che, d’altro canto, garantiscono la conservazione dell’ecosistema così come lo abbiamo trovato e come dovremmo mantenerlo”, ha concluso Mosca.