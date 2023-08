SNAI – Serie A: il primo big match è Roma-Milan Guida Pioli a 2,65, Mourinho a 2,80. Napoli in discesa

(Adnkronos) – Venerdì sera all’Olimpico la grande sfida tra giallorossi e i rossoneri a caccia della terza vittoria consecutiva. Garcia a 1,65 favorito sulla Lazio, avanti anche l’Inter (1,65) sulla Fiorentina e la Juventus (1,70) a Empoli

Milano, 31 agosto 2023 – Con la terza giornata di campionato, arrivano i big match. La Serie A si accende e lo fa venerdì sera all’Olimpico, con Roma-Milan che mette di fronte una squadra – quella giallorossa – ancora a caccia della prima vittoria e quella rossonera che invece è a punteggio pieno. Le quote Snai per l’anticipo sono leggermente dalla parte di Pioli, che parte da 2,65; seguono il segno «1» a 2,80 e il pareggio a 3,15. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under (1,60), con l’Over a 2,20; più equilibrio, invece, tra il Goal a 1,87 e il No Goal a 1,85. Aspettando Lukaku, il grande colpo dell’estate romanista, Paulo Dybala è il marcatore più probabile (3,50) con la stessa quota di Okafor e Giroud, anche se l’argentino non è al meglio a causa dell’infortunio subito la scorsa settimana a Verona. Subito dietro ci sono Leao a 3,75 e Belotti a 4,00. Venerdì non c’è soltanto Roma-Milan, ma gioca anche la capolista “inedita”, il Verona di Baroni, ospite del Sassuolo: «X» e «2» alla stessa quota, 3,50, con l’«1» a dominare a 2,10

Il derby di Garcia Sabato sera alle 20.45 ecco Napoli-Lazio, con l’ex romanista Rudi Garcia che affronta i biancocelesti di Maurizio Sarri, ex allenatore degli attuali campioni d’Italia e che ha iniziato con due sconfitte in due partite contro Lecce e Genoa. Non sembra l’occasione, per la Lazio – che comunque a marzo vinse 1- 0 al ‘Maradona’ -, che parte dalla quota di 5,25 per il segno «2», distante rispetto all’1,65 dell’«1» e al 4,00 del pareggio. Sempre sabato, cerca riscatto l’Atalanta dopo la sconfitta di Frosinone: i nerazzurri se la vedranno contro il Monza, con l’«1» a 1,65.

Domenica Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, con l’esordio sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti, domenica tocca a Inter e Juventus. I nerazzurri sono partiti forte, segnando quattro gol complessivi contro Monza e Cagliari senza subirne e a San Siro ricevono una Fiorentina che sarà reduce dal ritorno del playoff di Conference League contro il Rapid Vienna. Il terzo successo di fila dell’Inter vale 1,65, con il pareggio a 4,00 e il colpo viola a 5,00. Un altro 2-0 invece, paga 8,75. La Juventus, invece, è di scena a Empoli sul campo di una squadra senza punti e senza gol segnati: frenati nello scorso weekend dal Bologna, i bianconeri possono tornare a vincere, con il «2» che paga 1,70. Il successo dei toscani di Zanetti vola a 5,00, con in mezzo il pareggio a 3,85

