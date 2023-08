Slot machine online: curiosità storiche dalla loro nascita fino al Metaverso

Le nuove tecnologie prendono spunto dalla realtà e nella maggior parte dei casi, dietro un gioco c’è una storia densa di leggende, aneddoti e curiosità, come nel caso delle slot online, un gioco di casinò nato per intrattenere poche persone e che oggi è diventato il simbolo dell’universo ludico.

Le slot machine hanno fatto la storia del gioco tradizionale anche se rappresentano l’invenzione più moderna, rispetto ai giochi classici come poker, blackjack e roulette. Negli ultimi anni le macchinette virtuali sono state le assolute protagoniste dei casinò online, con tantissime categorie e soluzioni grafiche innovative. Scopriamo alcune curiosità sulle slot machine online che riguardano la storia, le vincite più alte, leggende e aneddoti, ma anche la loro evoluzione fino al Metaverso.

Nascita delle slot machine

Verso la fine del XIX secolo negli Stati Uniti i saloon del vecchio west venivano sostituiti sempre di più con le sale da gioco cittadine: è in questo contesto urbano che nasce la slot machine.

I primi imprenditori ad avere l’intuizione di ampliare le vendite di questo gioco, sono stati Pitt e Sittman, che non hanno fatto altro che trasportare il poker nella slot machine e realizzare una macchinetta analogica dal funzionamento particolarmente semplice: tirare una leva che fa girare casualmente i rulli fino alla combinazione vincente, oppure perdente. Siamo nel 1891.

La leggenda del meccanico

Attualmente la tecnologia ha cambiato il mondo del gaming in ogni suo aspetto ed era quello che accadeva anche negli ultimi anni dell’Ottocento, seppur con tecnologie più rudimentali.

A San Francisco c’era un altro inventore che stava lavorando a un nuovo design grafico della slot, Charles Fey, un meccanico da molti considerato come il padre della slot machine. Secondo la leggenda, il meccanico bavarese già nel 1887 aveva sviluppato questo gioco nuovo, mettendolo a disposizione dei clienti nella sua officina, che giocavano mentre aspettavano la risoluzione del guasto al veicolo.

La slot di Fey è il modello conosciuto come Liberty Bell, le campane presenti sul rullo, gli altri simboli erano tutti dedicati alla frutta, perché in caso di vincita i clienti ricevevano delle gomme o caramelle all’arancia, fragola, mela e così via. Il successo fu immediato e nel 1898 la slot amplia i suoi simboli, introducendo anche i cuori, le picche, le stelle, i diamanti, insieme alla Liberty Bell, marchio di fabbrica di questo gioco.

La vincita più alta alle slot

Il jackpot più ghiotto mai realizzato alle slot è di 39,7 milioni di dollari, vincita più alta andata a segno nell’Excalibur di Las Vegas. Era il 2003, quando un ingegnere newyorkese decise di giocare alla slot machine Megabucks, investendo 100 dollari: e così la fortuna lo premiò.

Slot machine online: evoluzione grafica del design e Metaverso

Sono tantissimi i vip con la passione per il gioco, dagli sportivi come Totti, Buffon e Max Allegri, fino ai grandi registi del passato, come il maestro del cinema Vittorio De Sica, e persino uno degli scrittori più osannati al mondo, Dostoevskij, era un appassionato di casinò, tanto da dedicare scrivere Il Giocatore: primo romanzo in assoluto, ispirato alle sale da gioco ottocentesche.

Ecco perché durante gli anni ’80 e ’90 le slot da bar vennero modificate e diventarono video-slot, con la possibilità di aggiornare e modificare le soluzioni grafiche, idea che già era stata applicata alle slot tradizionali, qualche decennio prima.

In questo modo, i graphic designer ebbero la possibilità di sperimentare nuove interfacce dedicate al mondo della letteratura, del cinema, della musica e di qualsiasi tema per ambientare lo storytelling e personalizzare le slot machine.

La propagazione del Web verso la fine del XX secolo a livello mondiale, unita ai notevoli miglioramenti tecnologici nelle prime due decadi degli anni Duemila, hanno funzionato come un detonatore che ha fatto esplodere la diffusione delle slot machine online in ogni angolo della Terra.

Oggi è presente sulle piattaforme specializzate una vasta gamma di temi grafici per gli utenti, ognuno può scegliere secondo le sue preferenze la storia che vuole vivere attraverso il gioco delle slot.

Dalle rudimentali macchinette della frutta di Fey all’esplorazione grafica della realtà virtuale, il passo è breve, perché il Metaverso rappresenta già il prossimo step dei casinò online.

In questo mondo virtuale sarà possibile giocare online in un casinò entrando a tutti gli effetti nella sala delle slot con il visore, azionando la leva e tentando la fortuna attraverso la realtà virtuale.