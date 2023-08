Serie B 2023-2024, oggi Bari-Palermo: formazioni, orario e tv

(Adnkronos) – Il campionato di Serie B 2023-2024 comincia oggi con Bari-Palermo, anticipo di lusso della prima giornata del calendario. I pugliesi e i siciliani sono candidati a recitare un ruolo di primo piano nel torneo e puntano alla promozione. Il calcio d’inizio del match è in programma alle 20.30.

Le probabili formazioni:

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Bellomo; Morachioli, Nasti (Diaw), Sibilli.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.

Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Per vedere il match su Dazn ci si può connettere all’app per lo streaming smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S.

Su Sky, Bari-Palermo sarà trasmessa Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e Sky Sport, canali 201, 202 e 251 del satellite.

In streaming, il match su Dazn potrà essere seguito sull’app su tablet o smartphone o sul sito dell’emittente. In streaming, il match sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go o NOW Tv.