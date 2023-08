Scopri i segreti del balsamo senza risciacquo: come funziona e perché è rivoluzionario!

(Adnkronos) –

Milano, 30 Agosto 2023. Chi dispone di poco tempo, ma desidera prendersi cura dei capelli, può scegliere di provare un prodotto rivoluzionario come il balsamo senza risciacquo. Da applicare direttamente sui capelli umidi, o asciutti per districare le punte, offre tutti i benefici del balsamo tradizionale ma non deve essere sciacquato via dopo il tempo di posa. Di seguito scopriamo tutti i consigli per un uso mirato.

Cos’è un balsamo senza risciacquo e come funziona



Una bella chioma è il risultato di una corretta haircare routine, da impostare con attenzione per rispondere perfettamente alle esigenze individuali del capello. A causa dei ritmi frenetici, con i quali ciascuno di noi è costretto a fare i conti quotidianamente, non sempre abbiamo il tempo sufficiente per regalare una coccola extra ai capelli.

La fretta, autentica nemica del benessere, talvolta non ci permette di godere dei benefici di una maschera ricca di sostanze nutrienti, facendoci dimenticare quanto un trattamento benessere possa risultare importante, e rispondere alle necessità delle nostre chiome.

Quando manca il tempo l’haircare routine non va oltre la detersione, perché anche la sola idea di applicare il balsamo dopo lo shampoo, e attendere i canonici tempi di posa e risciacquo, ci fa desistere dal procedere.

Oggi, grazie al cambio di passo offerto dal rivoluzionario balsamo senza risciacquo, dedicare maggiori attenzioni alla propria chioma è più facile e veloce.

Infatti dopo lo shampoo è sufficiente applicare una piccola quantità di balsamo sui capelli ancora umidi, passando dalle mezze lunghezze alle punte, per poi procedere con lo styling evitando la fase della posa e quella del risciacquo.

Il risultato è interessante. I capelli sono perfettamente nutriti, morbidi e lucenti, si presentano facili da districare e liberi dall’effetto crespo.

Il balsamo senza risciacquo è quattro volte più nutriente di una soluzione tradizionale, inoltre consente di risparmiare acqua a favore del pianeta.

Consigli per un uso mirato



Perfetto per i capelli ricci, così come per quelli lisci, mossi, colorati o danneggiati, il balsamo senza risciacquo risponde alle diverse esigenze della capigliatura, offrendo soluzioni mirate. Disponibile in un’ampia gamma di proposte, facilmente reperibili in commercio, il balsamo si applica appena fuori dalla doccia, dopo aver tamponato con delicatezza i capelli.

Caratterizzato da una texture assolutamente leggera, il balsamo non unge e non appesantisce anche i capelli grassi e fini. Fra le linee disponibili non mancano le soluzioni studiate per liberare le chiome dall’effetto crespo, disciplinare i capelli ribelli e dare corpo ai capelli sottili.

Una volta scelto il prodotto adeguato, si può considerare di usarlo sui capelli bagnati, così come su quelli asciutti. A fronte di un capello che ha bisogno di una sferzata aggiuntiva di nutrimento, possiamo valutare di applicare il balsamo senza risciacquo sui capelli umidi, appena lavati e già trattati con un balsamo tradizionale.

In caso si renda necessario districare i capelli, il balsamo senza risciacquo può essere applicato anche sui capelli asciutti, sull’intera lunghezza e sulle punte, per facilitare il passaggio del pettine o della spazzola e garantirsi uno styling perfetto.

Anche se gode di una consistenza leggera, è preferibile evitare l’applicazione del balsamo sulle radici per non appiattire la capigliatura, o appesantirla in una zona già interessata dalla presenza di sebo in eccesso.

L’uso senza risciacquo consente al capello di trattenere intatte tutte le proprietà del prodotto, regalando un booster di benessere. Il capello trattato con il balsamo senza risciacquo risulterà maggiormente idratato e morbido.

