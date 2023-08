Sangiuliano: “Lingua italiana in Costituzione, ma giovani studino sempre inglese”

(Adnkronos) – “E’ importante inserire il riferimento alla lingua italiana nella nostra Costituzione, darle un riconoscimento ufficiale”. E’ quanto afferma all’AdnKronos il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato a margine del suo intervento alla ‘Soft Power Conference’ organizzata nella sede della fondazione Cini a Venezia da Francesco Rutelli, fondatore e presidente del Soft Power Club. “Ma attenzione – tiene a sottolineare il titolare del Mic – resta importante conoscere la lingua inglese e il suo studio da parte degli studenti e dei giovani”.

Tra l’altro, osserva poi il ministro Sangiuliano, “in questo momento storico, la lingua italiana sta avendo un certo successo. Se si scorrono le tabelle delle principali università del mondo, si può verificare come si sia tornati moltissimo a studiare l’italiano, specie negli Usa: non soltanto da parte di chi ha una discendenza italiana, perché diventa una lingua importante per chi voglia approcciare lo studio dell’archeologia, della storia dell’arte, della lirica”. (dell’inviato Enzo Bonaiuto)