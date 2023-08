Salvini & Verdini tra Il Melograno (Monopoli) e il Salento

Lui, elegantissimo in pantalone chiaro e T-shirt colorata, lei, bellissima in abitino nero aderente, capelli sciolti sulle spalle. Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini chiedevano solo una cosa: privacy assoluta per la loro vacanza di miele in Puglia. E questa terra accogliente li ha accontentati.

La sera di ferragosto il vicepremier e ministro ha cenato romanticamente insieme alla compagna presso Il Melograno di Monopoli alla festa pugliese. Sempre a Monopoli non poteva mancare una tappa a La Peschiera, in località Capitolo, nella suggestiva location pieds dans l’eau. Salvini ha postato una romantica foto: secondo i bene informati la coppia sarebbe stata a cena con amici la sera dopo ferragosto.

Matteo Salvini e Francesca Verdini a La Peschiera (Monopoli)

Nei giorni successivi la coppia è volata a Gallipoli. Innamoratissimi e molto eleganti, Matteo e Francesca continuano la loro vacanza in relax tra mare, pesce crudo e bollicine. Buone ferie!