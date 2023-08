Russia, Casa Bianca: “Prigozhin su aereo precipitato? Nessuna sorpresa”

(Adnkronos) – “Abbiamo visto le notizie. Se confermate, nessuno dovrebbe essere sorpreso. La disastrosa guerra in Ucraina ha portato un esercito privato a marciare su Mosca, e ora – sembrerebbe – a questo”. Così la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, in riferimento all’incidente aereo in Russia nel quale sarebbe coinvolto Yevgheni Prigozhin.

Dell’incidente è stato informato anche il presidente americano Joe Biden che un paio di mesi fa, durante la conferenza stampa ad Helsinki aveva fatto una battuta sui rischi che dopo la tentata ‘marcia della libertà’ su Mosca, potevano esserci per il generale della Wagner: “Se fossi in lui sarei attento a quello che mangio, terrei sotto controllo il menù”, aveva detto il presidente Usa. “Io non lo so, ma non credo che nessuno sappia per certo quale sarà il suo futuro”, aveva poi aggiunto Biden.