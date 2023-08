Rovereto, brutale aggressione nel parco: morta 60enne, un arresto

(Adnkronos) – La gravità delle lesioni provocate dalla brutale aggressione subita in un parco di Rovereto non hanno lasciato scampo a una donna 60enne, che è morta in ospedale dopo qualche ora. L’aggressore, un uomo straniero di 40 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per omicidio.

I fatti risalgono a ieri sera, verso le 22, quando i Carabinieri, che stanno ancora ultimando gli accertamenti coordinati dalla Procura, sono stati allertati per un’aggressione. A dare l’allarme sono stati gli inquilini di un condominio che affaccia sul palco, i quali avevano sentito le urla della donna e, affacciatisi alle finestre, avevano visto la vittima per terra con i pantaloni abbassati e l’aggressore sopra di lei che la colpiva con pugni in faccia. Probabilmente in seguito alle urla di questi inquilini, l’uomo è poi fuggito, ma è stato ritracciato dopo poco dai carabinieri, che lo hanno arrestato per omicidio.