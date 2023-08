Rockwell Automation con il rilascio di FactoryTalk Analytics DataView 4.02 rende il processo decisionale più rapido e informato

(Adnkronos) – BRUXELLES, 30 agosto 2023 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, la principale azienda mondiale di soluzioni di automazione industriale e trasformazione digitale, introduce il nuovo FactoryTalk® Analytics™ DataView 4.02, e aggiorna così il proprio portfolio di analisi per aiutare i clienti a prendere decisioni più rapide e informate.

Arricchita di una serie di funzionalità e miglioramenti, questa nuova versione offre un’esperienza più reattiva e affidabile, consentendo agli utenti di concentrarsi sull’estrazione ininterrotta di preziose informazioni dai dati.

FactoryTalk Analytics DataView 4.02 offrendo la condivisione automatica di storyboard, favorisce la collaborazione tra team e stakeholder. Gli utenti possono ora collegarsi senza problemi a FactoryTalk Edge Gateway™, FactoryTalk Live Data, FactoryTalk Historian, SQL, OPC UA e InfluxDB attraverso il servizio InfoPlatform. Gli utenti potranno inoltre usufruire di funzionalità di streaming dei dati in tempo reale, con grafici in live streaming che si aggiornano automaticamente. Gli aggiornamenti dell’installazione offrono una distribuzione semplificata, favorendo un’esperienza più reattiva e affidabile.

Rockwell Automation ha inoltre rilasciato recentemente due nuovissime edizioni di FactoryTalk Analytics DataView che forniscono connettori di dati precostituiti e modelli di storyboard progettati specificamente per le fonti di dati FactoryTalk: FactoryTalk Analytics DataView FactoryTalk Metrics Edition e FactoryTalk Analytics DataView FactoryTalk Alarms ed Events Edition. Queste edizioni riducono il time to value delle soluzioni analitiche descrittive e aiutano i clienti a ridurre al minimo i tempi di inattività e a ottimizzare l’efficienza dei processi grazie a una migliore risoluzione dei problemi e all’identificazione di progetti di continuo miglioramento .

